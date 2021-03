„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Wiadomo, w jakie pary eksperci połączyli uczestników

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program duńskiej telewizji, który odniósł sukces także w Polsce. Bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów, kierując się m.in. osobowością swatanych osób i dążąc do zapewnienia trwałości i szczęścia takiego związku. Jak można się domyślić, niesie to za sobą wiele komplikacji, dlatego banalny w założeniu program stanowi ciekawy eksperyment społeczny.

W kolejnej edycji programu eksperci ponownie połączyli ze sobą trzy pary. Choć nowy odcinek pojawi się w telewizji dopiero w piątek 26 marca, widzowie mogą go przedpremierowo oglądać w serwisie Player.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Laura i Maciek

Pierwsza para piątego sezonu show to Laura i Maciej. Maciej ma 30 lat i mieszka w Katowicach. Pracuje jako fizjoterapeuta. Maciej ma za sobą dwa poważne związki, które kończyły się po roku. Jego marzeniem jest założenie rodziny. Ogromną rolę w jego życiu odgrywa wiara w Boga. Jego żoną została 31-letnia Laura z Gliwic, która na co dzień pracuje jako sekretarka w szkole. W wolnym czasie dużo gotuje i praktykuje jogę. Tata Laury zmarł kiedy miała 26 lat. Niedługi potem ciężko zachorowała jej mama. Niestety przegrała walkę z nowotworem. Kobieta marzy o rodzinie i trójce dzieci. Para wyraźnie przypadła sobie do gustu. – Jak ją zobaczyłem, to pomyślałem, że jestem szczęściarzem – stwierdził Maciej już po zawarciu związku małżeńskiego. – Czuję pozytywne fluidy – dodała jego żona.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Izabela i Kamil

Nieco mniej entuzjazmu pojawiło się w przypadku Izabeli i Kamila. 35-latka mieszka w Bytomiu i prowadzi od 12 lat swój własny zakład fryzjerski. Jej mężem został młodszy o 6 lat Kamil z Dębicy, który pracuje w sklepie z narzędziami. Wieczory poświęca pasjom: jeździe na motocyklu i bilardowi. Mężczyzna nadal mieszka w swoim domu rodzinnym. – Nie jest to typ mojego wymarzonego mężczyzny. Bałam się na niego spojrzeć – oceniła uczestniczka programu TVN7. Później przyznała, że dopiero po jakimś czasie zauważyła, że mężczyzna, z którym bierze ślub ma ładne oczy, uśmiech i dłonie. – Na pewno nie tak wyobrażałem sobie moją przyszłą żonę – dodał jej partner. Izabela nie kryła zaskoczenia różnicą wieku. Para miała wyraźne problemy z nawiązaniem rozmowy.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – Iga i Karol

Małżeństwem zostali również Iga oraz Karol. 31-letnia Iga mieszka w Pabianicach. Przez ostatnie lata próbowała ułożyć sobie życie za granicą, jednak ostatecznie wróciła do Polski. Obecnie pracuje jako recepcjonistka w hotelu. Jej mąż – Karol – to 35-latek, który mieszka w Jelcz-Laskowicach. Jego pasją jest aranżacja wnętrz. Praca kierownika stołówki pozwala mu realizować pasję do gotowania. – Pierwsze wrażenie jest fantastyczne – mówiła zachwycona uczestniczka Ślubu od pierwszego wejrzenia. – Bardziej podobają mi się brunetki niż blondynki – przyznał jej mąż.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” – gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki programu Ślub od pierwszego wejrzenia można oglądać w każdy piątek o 20:30 na antenie TVN7. Premierowe odcinki są wcześniej udostępniane na platformie Player.pl.

