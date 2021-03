Będzie film o Harrym i Meghan. Opowie o „zerwaniu” z rodziną królewską

Twórcy filmu zapowiadają, że „Harry & Meghan: Escaping the Palace” ujawni, „co ostatecznie doprowadziło do »zerwania« pary z rodziną królewską”. Nowy obraz jest kontynuacją „Harry & Meghan” z 2018 roku, który przedstawia historię nowożeńców oraz produkcji „Harry & Meghan: Becoming Royal” z 2019 roku, w której widzowie mogli przyjrzeć się ich relacjom z rodziną królewską podczas pierwszego roku ich małżeństwa. Lifetime zapowiada, że po tym, jak „Harry & Meghan: Escaping the Palace” doczeka się swojej premiery, wszystkie filmy będą traktowane jako trylogia.

Wiadomo, że obecnie trwa casting do „Escaping the Palace”, a jego produkcja rozpocznie się wiosną tego roku, a data emisji przewidziana jest na jesień tego roku. Reżyserem będzie Menhaj Huda, który stworzył dwa poprzednie filmy z serii, a scenariusz napisze Scarlett Lacey.

