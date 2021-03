„Spencer”. Kristen Stewart w roli księżnej Diany. Nowe zdjęcie z filmu przedstawia wyjątkowy szczegół

Kristen Stewart jako księżna Diana

Pierwsze zdjęcie z filmu „Spencer”, ukazujące Kristen Stewart jako księżną Dianę, udostępnione zostało przez twórców w styczniu tego roku. Na nim, aktorka, której może to być absolutnie przełomowa rola w karierze, ma kapelusz z woalką, czerwoną marynarkę i czarną koszulę ze wstążką. Już wtedy wszyscy zachwycali się charakteryzacją gwiazdy, która bardzo przypomina w filmie zmarłą w 1997 roku księżną.

Pierścionek zaręczynowy księżnej Diany

W czwartek twórcy pokazali kolejne zdjęcie aktorki z filmu. Tym razem Stewart ma na sobie marynarkę we wzory i kolory charakterystyczne dla mody z lat 90., oraz białą koszulę. Pozuje z dłonią przy twarzy, prezentując replikę pierścionka zaręczynowego księżnej Diany – ogromnego szafiru, otoczonego diamentami. Obecnie ta część biżuterii należy do księżnej Kate, żony księcia Williama.

„Spencer” – fabuła filmu i data premiery

Akcja filmu „Spencer”, którego premiera zaplanowana jest na jesień 2021 roku, rozgrywa się w weekend w grudniu 1991 roku, gdy księżna dołącza do rodziny królewskiej w posiadłości w Sandringham, gdzie wspólnie spędzić mają Boże Narodzenie. Diana podejmuje wtedy decyzję o rozstaniu z księciem Karolem.

– „Spencer” pozwala nam zanurzyć się emocjonalnie w to, kim była Diana w decydującym momencie swojego życia – mówiła o filmie Stewart i wyjaśniła, że księżna podejmuje wtedy decyzję o powrocie do własnego „ja”, zaczynając od samego nazwiska Spencer. – Jest to dla niej wycieńczające, ponieważ Diana usiłuje utrzymać to, co dla niej oznacza to nazwisko – podkreśliła aktorka.

Twórcy „Spencer” i obsada filmu o Dianie

Oprócz Kristen Stewart w roli księżnej Diany w filmie zobaczymy także m.in.: Sally Hawkins, Seana Harrisa, Timothy'ego Spalla, Olgę Hellsing (Sarah Ferguson) i Thomasa Douglasa (Earl John Spencer).

Film „Spencer” wyreżyseruje Pablo Larrain, który wcześniej stworzył „Jackie”, „El Club”, „Tony Manero” czy „Nie”. Scenariusz napisał Steven Knight, znany z „Peaky Blinders”, „Locke” czy „Niewidoczni”.

Czytaj też:

„Sexify” – nowa propozycja Netfliksa ze zwiastunem. O czym będzie?