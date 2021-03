Nie żyje Jessica Walter, znana z filmu Clinta Eastwooda i „Bogatych bankrutów”

„Niebo jest zabawniejsze”

Informację o śmierci aktorki podało amerykańskie studio 20th Television. „Spektakularna rola Jessiki Walter jako diabelskiej Lucille Bluth jest jedną z najwspanialszych ról komediowych w historii telewizji. Uwielbialiśmy z nią pracować, tak samo jak i publika uwielbiała ją oglądać (...) Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi, zwłaszcza z jej córką i naszą koleżanką Brooke. Wiemy, że niebo stało się zabawniejsze, gdy ona tam jest” – czytamy w oświadczeniu.

Kariera Jesiki Walter

Jessica Walter w 2005 roku otrzymała nominację do nagrody Emmy dla wybitnej aktorki drugoplanowej za rolę manipulującej Lucille Bluth w uwielbianym przez krytyków sitcomie „Bogaci bankruci” . Wraz z resztą obsady serialu dzieliła też trzy nominacje do nagrody SAG za najlepszą kreację grupy aktorów w serii komediowej w latach 2005, 2006 i 2014. Aktorka otrzymała również w 1975 roku nominację do nagrody Emmy za rolę pierwszoplanową w serialu detektywistycznym NBC „Amy Prentiss” . Wyróżniono ją też nominacją za: „The Streets of San Francisco” i „Trapper John, M.D”..

Walter grała też w filmach. W „Zagraj dla mnie Misty” Clinta Eastwooda z 1971 roku, nakręconym w pamiętny sposób w Carmel w Kalifornii, Walter zagrała Evelyn, a jej rola przeszła już do historii. Wraz ze swoim mężem Ronem Leibmanem pracowała też przy dubbingu do animowanej komedii szpiegowskiej „Archer” , gdzie wcieliła się w Malory.

Czytaj też:

„Spencer”. Kristen Stewart w roli księżnej Diany. Nowe zdjęcie z filmu przedstawia wyjątkowy szczegół