Guy Ritchie wraca z nowym filmem. Statham na plakacie „Wrath of Man”

Fani filmów Guya Ritchiego mogą mieć powody do zadowolenia. Po produkcjach takich jak „Dżentelmeni”, „Przekręt”, „Porachunki” czy „Kryptonim U.N.C.L.E”., wraca do kin z obrazem „Wrath of a Man”. Film miał premierowo pojawić się już 23 kwietnia, jednak teraz jego debiut został przesunięty na 7 maja.

Fabuła „Wrath of Man” podąża za Jasonem Stathamem jako H, tajemniczym mężczyzną, który otrzymuje pracę w firmie zajmującej się ciężarówkami pancernymi i odpowiada za transport milionów dolarów każdego tygodnia. Film jest inspirowany francuskim thrillerem akcji „Konwojent” z 2004 roku i zapowiada się na kolejny sukces Richiego.

W filmie oprócz Jasona Stathama grają: Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Niamh Algar, Laz Alonso, Post Malone, Lyne Renee, Alex Ferns czy Babs Olusanmokun.

