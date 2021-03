„The Witcher: Blood Origin”. Poznaliśmy kolejnego członka obsady. Zagra Fjalla

Kim jest Fjalla?

Urodzony w klanie wojowników, którzy przysięgli chronić Króla, Fjall nosi w sobie zadrę. Stracił ukochaną osobę, która zginęła w walce próbując go ocalić. To wydarzenie nie pozwala mu się zatrzymać ani pogodzić z samym sobą i otaczającym go światem. W swoim dążeniu do odkupienia, Fjall (w tej roli Laurence O'Fuarain) będzie walczył u boku najbardziej nieoczekiwanych sojuszników i wkroczy na drogę zemsty prowadzącą przez kontynent pogrążony w chaosie.

Kim jest Eile?

Éile, którą zagra w serialu Jodie Turner-Smith, to elitarna wojowniczka obdarzona głosem bogini, która opuściła swój klan i pozycję strażniczki królowej, aby podążać za głosem serca i wieść życie jako wędrowna śpiewaczka. Jednak gdy na Kontynencie przychodzi dzień ostatecznego rozrachunku, ponownie chwyta za miecz w poszukiwaniu zemsty i odkupienia.

Galeria:

34-letnia Jodie Turner-Smith, wcieli się w Éile w „The Witcher: Blood Origin”

O czym będzie serial „The Witcher: Blood Origin”?

Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

„The Witcher: Blood Origin” będzie sześcioodcinkowym limitowanym prequelem do wydarzeń z Wiedźmina, serialowego hitu Netflix.

Twórcy serialu

Producentami wykonawczymi serialu będą Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra, który pełnić będzie też funkcję showrunnera.

Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu, a Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films będą producentami wykonawczymi.

