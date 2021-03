„Akademia dobra i zła”. Syn Nicka Cave'a zagra w nowym filmie Netfliksa

„Akademia dobra i zła”

Już wcześniej potwierdzone było, że w filmie „Akademia dobra i zła” („The School for Good and Evil”), zagrają: Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wyle, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh i Sophia Anne Caruso. Scenariusz napisany został przez samego autora książek Somana Chainaniego wraz z Malią Scotch Marmo, a reżyserią zajmie się Paul Feig („Druhny”, „Zwyczajna przysługa”, „Pogromcy duchów II”). Zważając na dorobek artystyczny twórcy, możemy się spodziewać, że „Akademia dobra i zła” będzie świeżym spojrzeniem na świat dobra i zła.

Kogo zagra Earl Cave w filmie „Akademia dobra i zła”?

Teraz reżyser ogłosił, że do obsady dołączył teraz Earl Cave. 21-letni syn Nicka Cave'a i Susie Bick zagra Horta, człowieko-wilka, który ma dość duże znaczenie dla fabuły serii książek. Nie jest to pierwsza rola Cave'a. Wcześniej grał między innymi Frodo w serialu „The End of the F***ing World”.

O czym jest seria „Akademia dobra i zła”?

Seria książek „Akademia dobra i zła” opowiada o losach dwóch nastolatek – Sofii i Agaty, które zostały porwane ze swojego świata i umieszczone w Akademii Dobra i Zła w krainie baśni.

Na miejscu dochodzi jednak do nieporozumienia: piękna, sympatyczna i uczynna Sofia zostaje uczennicą Akademii Zła, mającej kształcić przyszłe czarne charaktery, a brzydka, ponura i złośliwa Agata zostaje zapisana w poczet uczniów Akademii Dobra, która przygotowuje przyszłych książąt i księżniczki, by w swoich baśniach zmierzyli się ze złoczyńcami z przeciwnej szkoły.

„Akademia dobra i zła” – kiedy premiera?

„Akademia dobra i zła” jest kręcona obecnie w Irlandii Północnej. Premiera filmu spodziewana jest na Netfliksie w 2022 roku.

