Ten człowiek obejrzał „Avengersów” prawie 200 razy. Jedną i tę samą część!

Na pewno znacie kogoś, kto w kółko potrafiłby oglądać swój ulubiony film. Kto wie, może to właśnie wy w towarzystwie proponujecie po raz n-ty, by wspólnie obejrzeć „Titanica”, „Gladiatora” czy świątecznego „Kevina”. Jeżeli tak, to wiecie już, komu rzucić wyzwanie. To Ramiro Alanis stał się obecnie posiadaczem tytułu rekordzisty, który najwięcej razy obejrzał w kinie pojedynczy film. Na „Avengers: Endgame” był co najmniej 191 razy. Mówimy o liczbie minimalnej, ponieważ on sam twierdziu, że jeszcze w 2019 roku zdążył obejrzeć całość 200 razy.

Superbohaterski rekordzista

Jak przyznaje rekordzista, najtrudniejsze w tym wszystkim było porzucenie życia towarzyskiego i pogodzenie wyzwania z pracą. Przyznaje, że zaniedbał też swoje ciało, opuszczając siłownię i tracąc 7 kg masy mięśniowej. Podkreślał jednak swoją miłość do filmów. Jako najważniejsze przesłanie kina wskazał myśl, by pomagać potrzebującym. Trzeba przyznać, że Ramiro ze swoją wytrwałością i przekonaniami całkiem nieźle nadaje się na superbohatera. Gratulujemy rekordu i życzymy jeszcze wielu seansów!

