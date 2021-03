Zofia Zborowska jest w ciąży. Andrzej Wrona zostanie ojcem

Siatkarz stołecznej Vervy i córka Wiktora Zborowskiego już niedługo zostaną rodzicami. Para ogłosiła radosne nowiny za pośrednictwem mediów społecznościowych w dość nietypowy sposób. Andrzej Wrona trzyma w rękach dwa ogromne worki lodu, a Zofia Zborowska ma wyraźnie zarysowany ciążowy brzuszek. Tym samym nawiązano do słynnej pioseki Vanilla Ice - „Ice Ice Baby”.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji m.in. od Anny Lewandowskiej, Soni Bohosiewicz, Agaty Rubik, Olgi Frycz, Joanny Koroniewskiej, Małgorzaty Rozenek oraz Agnieszki Hyży, Kayah, Lary Gessler, Olgi Bołądź, Margaret i Jessici Mercedes. Życzenia dla przyszłych rodziców popłynęły także z siatkarskiego świata m.in. od Piotra Nowakowskiego, Joanny Wołosz i Karola Kłosa.

Zborowska szczerze o związku z Wroną: Chciał mi udowodnić, że nie jestem kolejną przygodą

– Przez wiele randek się tylko całowaliśmy. W opór! Nawet chyba przed utratą dziewictwa tyle nie czekałam. On bardzo chciał mi udowodnić, że nie jestem jego kolejną przygodą. Na szesnastej randce poszliśmy ze sobą do łóżka. Już w pewnym momencie liczyłam, bo myślałam, że może on mnie jak koleżankę do całowania traktuje – opowiadała aktorka w rozmowie z Izabelą Janachowską. – Nawet śmiałam się z przyjaciółkami, czy to wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku. Ale tak z perspektywy czasu myślę, że budowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i tak pięknym, że potem jak faktycznie trafiamy do tego łóżka, jest to coś przepięknego – dodała Zofia Zborowska.

Córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej zdradziła również, jak wyglądały jej zaręczyny z siatkarzem Vervy Warszawa Andrzejem Wroną. – Już wcześniej ten temat się przewijał, rozmawialiśmy o zaręczynach, o dzieciach i wspólnej przyszłości. Tylko nie sądziłam, że oświadczy się w moje urodziny. Najpierw pod dom podjechał taki wypasiony samochód z szampanem w środku. Andrzej powiedział, że wychodzimy i zamówił taxi grosik, więc zeszliśmy, a tam czekał Maybach – wyjawiła aktorka. – Nic nie chciał powiedzieć, pojechaliśmy pod Warszawę, a zamknęli wówczas loty nad miastem i były straszne jaja. On się dogadał z pilotem karetek powietrznych. Wsiedliśmy do helikoptera i ja w ogóle nie wiedziałam gdzie jestem, ale okazało się, że wylądowaliśmy na Mazurach w miejscu, gdzie byliśmy na naszym pierwszym wyjeździe. Potem przekonał mnie, żebyśmy poszli na pomost, tam było już wszystko przygotowane i Andrzej się oświadczył. Ja byłam w szoku – przyznała Zofia Zborowska.

