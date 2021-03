Woody Allen odpowiada na zarzuty w pierwszym wywiadzie od 30 lat. „To niedorzeczne”

Co ciekawe, wywiad nagrany został latem ubiegłego roku, jednak wyemitowano go dopiero 14 marca po zakończeniu czteroczęściowego serialu dokumentalnego „Allen kontra Farrow”. Wywiad zmontowano z fragmentami starszego wywiadu Dylan Farrow z 2018 roku i współczesnym materiałem dotyczącym tego, jak należy oceniać sztukę, gdy jej twórcy są obciążeni oskarżeniami. Dziennikarze „Variety” zapytali rzecznika Allena, jego siostrę i producentkę Letty Aronson, czy reżyser zdawał sobie sprawę z tego, że jego wypowiedź zostanie zmontowana w ten sposób.

– Nie. To całkowicie nieuczciwe (...) Kiedy nagrywaliśmy poranny program CBS powiedziano nam, że chodzi o jego karierę i książkę. W tamtym czasie nie poinformowano nas o tym, że show zostanie pocięte w związku z absurdalnymi kontrowersjami – wyjaśniła i dodała, że „wątek z Dylan został dodany dopiero, gdy stał się to główny temat w mediach”.

Co mówi w wywiadzie Woody Allen?

W wywiadzie 85-letni Woody Allen stanowczo zaprzecza zarzutom wysuwanym przez Dylan Farrow, twierdząc, że do kłamstwa zachęciła ją jej matka Mia Farrow, która była zła z powodu tego, że zerwał z nią po 12 latach. Para rozstała się w 1992 roku, gdy aktorka odkryła, że Allen ma romans z jej adoptowaną córką Soon-Yi Previn. Od 1997 roku jest ona żoną reżysera.

– To takie niedorzeczne, a mimo to plama (na jego karierze – red.) została, a oni nadal chcą trzymać się, jeśli nie koncepcji, że molestowałem Dylan, to choćby możliwości, że tak było. Niczego, co kiedykolwiek robiłem z Dylan, nie można byłoby tak zinterpretować – podkreślił.

Allen bagatelizował również w rozmowie swój związek z Mią Farrow. – Nigdy nie mieszkałem z Mią, nigdy nie spałem w domu Mii przez te wszystkie lata, gdy z nią byłem. Byliśmy w związku, ale nigdy nie miał to być związek małżeński – zaznaczył.

O czym jest dokument?

Czteroodcinkowy dokument HBO „Allen kontra Farrow”, autorstwa wielokrotnie nagradzanego za filmowe śledztwa duetu, Kirby'ego Dicka i Amy Ziering, oraz Amy Herdy, przedstawia okoliczności sprawy, która przez wiele lat trafiała na czołówki gazet. Były to oskarżenia pod adresem Woody'ego Allena o molestowanie wówczas 7-letniej Dylan, jego przysposobionej córki. Twórcy dokumentu nie skupiają się w nim wyłącznie na sensacyjnych doniesieniach, ale przedstawiają prywatny kontekst i kulisy jednego z największych i najbardziej publicznych skandali Hollywood – walki o prawa do opieki nad dziećmi, ujawnienia romansu Allena z córką Farrow – Soon-Yi oraz późniejsze kontrowersje. Wspólne życie Farrow i Allena, którzy zdobyli sławę nie tylko jako partnerzy na planie filmowym, ale i w życiu prywatnym, zakończyły publiczne oskarżenia o molestowanie seksualnie oraz późniejsza, zajadła batalia sądowa.

Nowe dowody

Twórcy tego poruszającego serialu dokumentalnego przedstawiają nowe dowody zebrane w prowadzonym śledztwie – zgromadzone kameralne ujęcia z domowych nagrań filmowych, dokumenty sądowe, dowody zebrane przez policję, niepublikowane nigdy wcześniej nagrania audio – i zestawiają je ze szczerymi wywiadami z Mią Farrow, Dylan Farrow, Ronanem Farrowem, przyjaciółką rodziny Carly Simon, prokuratorem Frankiem Maco, krewnymi, śledczymi, ekspertami oraz naocznymi świadkami wydarzeń, z których wielu po raz pierwszy opowiada publicznie o tamtych wydarzeniach. W produkcji zobaczymy także znane osoby ze świata kultury, które analizują dorobek Allena w szerszym kontekście i podkreślają, że informacje na temat prywatnego życia artystów mogą prowadzić do ponownej oceny ich prac.

Dick i Ziering

Przełomowe filmy Kirby'ego Dicka i Amy Ziering wywarły ogromny wpływ na amerykańskie instytucje i kulturę, doprowadziły do zmiany polityki i podjęcia ogólnokrajowych dyskusji, które miały dalekosiężne konsekwencje. Ich dorobek został doceniony przez jurorów przyznających najbardziej prestiżowe nagrody filmowe i telewizyjne. Kirby Dick i Amy Ziering byli dwukrotnie nominowani do Oscara, a także do Emmy, nagrody im. Peabody'ego, Alfred I. duPont-Columbia University i George'a Polka. Ich ostatni, doskonale przyjęty przez krytyków dokument „Mamy to na taśmie” („On The Record”) jest obecnie dostępny w serwisie HBO GO.

Gdzie oglądać dokument?

Premiera serialu dokumentalnego „Allen kontra Farrow” („Allen v. Farrow”) odbyła się 22 lutego 2020 roku w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Premiera kolejnych odcinków co tydzień w poniedziałki. Serial składa się z 4 części.

