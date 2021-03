Netflix – co nowego w kwietniu? Dużo polskich produkcji i kinowe hity

W serwisie Netflix w kwietniu pojawi się serial komediowy „Sexify” o studentkach pracujących nad zaprogramowaniem kobiecego orgazmu oraz film „Prime Time”, trzymający w napięciu dramat psychologiczny z Bartoszem Bielenią w roli głównej. Wśród nowości filmowych znajdą się również „Thunder Force” (w rolach głównych Melissa McCarthy i Octavia Spencer) oraz „Miłość i potwory” od producentów „Stranger Things”. Fanów trylogii Leigh Bardugo z pewnością ucieszy premiera serialu fantasy „Cień i kość”. Poznamy losy zwariowanej rodzinki w filmie animowanym „Mitchellowie kontra maszyny”. W kwietniu w serwisie pojawią się także nagradzane produkcje filmowe, takie jak „Joker”, „Steve Jobs” oraz „Pewnego razu... w Hollywood”.

„Wąż”

Lata 70. XX wieku. Morderca Charles Sobhraj na swoje ofiary wybiera turystów zwiedzających Południową Azję. Serial na podstawie wstrząsającej prawdziwej historii.



Premiera już 2 kwietnia.





„Szybki cash”

Ścieżki ambitnej bizneswoman, czarującego gangstera i zbuntowanego nastolatka splatają się w wyniku desperackiej – i potencjalnie tragicznej – pogoni za bogactwem.



Premiera już 7 kwietnia.





„Tato, nie rób mi obciachu”

Samotny ojciec i właściciel marki kosmetyków na własnej skórze poznaje trudy rodzicielstwa, wychowując buntowniczą i pewną siebie nastoletnią córkę.



Premiera już 14 kwietnia.





„The Circle” – sezon 2.

Gotowi na kolejną dawkę strategicznych kłamstw? Nowi sprzymierzeńcy i wrogowie oraz niezbyt subtelna gra w kotka i myszkę w pogoni za wysoką nagrodą pieniężną.



Premiera już 14 kwietnia.





„Cień i kość”

Mroczne siły spiskują przeciwko osieroconej Alinie Starkov, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju.



Premiera już 23 kwietnia.





„Niewinny”

Przypadkowe zabójstwo wpędza pewnego mężczyznę w spiralę intryg i morderstw. Gdy udaje mu się odzyskać miłość i wolność, jeden telefon sprawia, że koszmar powraca.



Premiera już 30 kwietnia.





„Sexify”

Serial opowiada historię ambitnej studentki informatyki – Natalii, która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną i koleżanką z akademika – Moniką. Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych.



Premiera już 28 kwietnia.



„Madame Claude”

Paryż, lata 60. dwudziestego wieku. Wpływy Madame Claude wykraczają daleko poza świat prostytucji – dopóki pewna zamożna młoda kobieta nie zaczyna zagrażać jej imperium.



Premiera już 2 kwietnia.



„Thunder Force”

Dwie kumpele z dzieciństwa łączą siły, aby wspólnie walczyć z przestępcami, gdy jedna z nich opracowuje program genetyczny, który daje zwykłym ludziom supermoce.



Premiera już 9 kwietnia.



„Kowboj na betonowej prerii”

Zbuntowany nastolatek musi spędzić lato u dawno niewidzianego ojca. Niespodziewanie znajduje bratnie dusze w hermetycznej społeczności czarnych kowbojów z Filadelfii.



Premiera już 2 kwietnia.



„Miłość i potwory”

Siedem lat po ataku potworów uroczo nieporadny Joel opuszcza swój przytulny podziemny bunkier, by odnaleźć swoją byłą dziewczynę.



Premiera już 14 kwietnia.



„Co widać i słychać”

Para z Manhattanu przenosi się do wioski w dolinie Hudson i odkrywa, że w ich małżeństwie kryje się mrok, który może rywalizować z historią ich nowego domu.



Premiera już 29 kwietnia.





„Prime Time”



Sebastian dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Ma tylko jedno żądanie – wejść na żywo na antenę. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, a dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko.Premiera już 14 kwietnia.



„Joker”

Dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Kontrastuje jednak z innymi produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Film ma zupełnie inną konwencję, co widać już po samym zwiastunie. Otrzymał też kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia może obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej. Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiadujemy się z niego, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i stacza się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.

Już od 29 kwietnia na Netflix.



„Apollo 11”



Film przedstawia kulisy misji Apollo 11, która zakończyła się pierwszym lądowaniem człowieka na Księżycu.

Premiera już 1 kwietnia.



„Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

Już od 14 kwietnia na Netflix.



„Tajemniczy ogród”



Po śmierci rodziców dziesięcioletnia Mary Lennox wprowadza się do domu wuja. Na terenie ogromnej posiadłości dziewczynka poznaje nowych przyjaciół oraz odkrywa zaniedbany ogród, któremu chce przywrócić dawny wygląd. Premiera już 1 kwietnia.



„Batman”

Bezwzględny Joker zaczyna siać terror w Gotham. Do walki przeciwko niemu staje Batman – człowiek ukrywający się pod kostiumem nietoperza.



Premiera już 1 kwietnia.



„Steve Jobs”

Historia życia Steve'a Jobsa skupia się na kulisach wprowadzenia trzech kluczowych produktów przez firmy Apple i NeXT.



Już od 1 kwietnia.



„47 Roninów”

Grupa samurajów występuje przeciw okrutnemu wysłannikowi szoguna. Wojownicy za wszelką cenę chcą pomścić śmierć swojego mistrza.



Premiera już 1 kwietnia.



„Escobar: Historia nieznana”



Młody surfer wyjeżdża wraz z bratem do Kolumbii, gdzie zakochuje się w pięknej Marii. Wkrótce poznaje jej wuja Pablo Escobara, handlarza kokainy.

Premiera już 1 kwietnia.

