„You can dance” ma wrócić na antenę. Nowe odcinki zobaczymy w... TVP

Od chwili, gdy zasiadł w fotelu prezesa TVP Jacek Kurski, w ofercie programowej stacji pojawiło się kilka dużych formatów. Wśród nich jest „Dance, dance dance” czy „Anything goes. Ale jazda”. Reaktywowano też dawne hity jak „Czar par” czy „Koło fortuny”. Jak donosi portal Wirtualne Media, teraz Telewizja Polska zamierza pokazać „You Can Dance”, którego poprzednie sezony oglądaliśmy w TVN.

„You Can Dance” teraz w TVP

Licencjodawcą amerykańskiego formatu „So You Think You Can Dance” oraz producentem programu jest firma Endemol Shine Polska. Właśnie rozpoczęły się poszukiwania uczestników. „W castingu mogą brać udział uzdolnione tanecznie osoby w wieku od 16 do 30 lat” – czytamy. To dzięki udziałowi w tym programie swoją karierę rozpoczęła Ida Nowakowska, która dzisiaj jest jedną z największych gwiazd TVP – prowadzi między innymi „Pytanie na Śniadanie” oraz zasiada w jury „Dance, dance, dance”. Czy dołączy również do grona sędziowskiego w „So You Think You Can Dance”?

Egurrola dostanie drugi program w TVP?

Jak głoszą plotki, niedawny transfer Agustina Egurroli z TVN do TVP też mógł być spowodowany faktem, że poza pracą na planie „Dance Dance Dance” choreografowi został zaoferowany fotel w „So You Think You Can Dance”, w którym to zasiadał przez całe 9 sezonów, gdy program był emitowany na antenie TVN. Póki co, Telewizja Polska nie skomentowała jeszcze informacji Wirtualnych Mediów.

