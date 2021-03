„Black Adam” z datą premiery. The Rock pokazał wyjątkową zapowiedź

W filmie „Black Adam” w główną rolę wciela się właśnie The Rock, którego na Instagramie obserwuje 225 mln (!) ludzi. „5 tysięcy lat temu kraj Kahndaq był tyglem magii i siły. Większość z nas miała jedynie łańcuchy na szyjach. Kahndaq potrzebował bohatera, zamiast tego dostał mnie. Zrobiłem to, co trzeba było zrobić i w zamian trafiłem do niewoli. Teraz, 5 tysięcy lat później, jestem wolny. I obiecuję wam... nikt mnie już nie powstrzyma” – mówił w sierpniu ubiegłego roku o swojej postaci aktor.

Stosowne było zatem, aby to sam Johnson ogłosił fanom na całym świecie wyczekiwaną informację o dacie premiery produkcji DC. „Czarny Adam” wejdzie na ekrany kin 29 lipca 2022 roku.

„Hierarchia władzy w DC Universe wkrótce się zmieni” – słyszymy na nagraniu, które zarejestrował znany aktor.

instagram

Jeżeli chodzi o obsadę, niedawno dowiedzieliśmy się, że w rolę Dr. Fate'a wcieli się Pierce Brosnan, a dopełnieniem ekipy aktorskiej będą m.in. Aldis Hodge jako Hawkman, Noah Centineo jako Atom Smasher i Quintessa Swindell jako Cyclone. Reżyserem obrazu jest Jaume Collet-Serra („Tożsamość”, „Non-Stop”, „Nony pościg”).

Czytaj też:

„Przyjaciele” – quiz z serialu. Jaki numer Susie „wykręciła” Chandlerowi?