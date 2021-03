Popławska opowiedziała o walce z chorobą i swoim ojcu. „Ciemność starał się rozjaśniać alkoholem”

Popławska o depresji



W rozmowie z „Galą” Aleksandra Popławska wyznała, że na depresję chorowała jako dwudziestoparoletnia osoba. – Leczyłam się, na szczęście z sukcesem – podkreśliła i dodała, że odkąd jest wolna od choroby, docenia „każdy dzień i lubi żyć”. – Uważam, że każda osoba, która doświadczyła jakiejś trudnej sytuacji, choroby, traumy i wyszła z niej zwycięsko, inaczej patrzy na życie. Radość z kolejnej szansy, jaką się dostało jest tak wielka, że chce się nią wypełniać każdą chwilę – wyjaśniła.

Aktorka o ojcu: Ciemność starał się rozjaśniać alkoholem

Dodatkowym bodźcem do tego, aby szukać pomocy i znaleźć w sobie siłę do walki, było to, że depresja odebrała aktorce ojca. – Prowadziła go (depresja – red.) w stronę ciemności, którą starał się rozjaśniać alkoholem. Używki w takich sytuacjach nie pomagają, są złe. Dziś wiem, że gdy tylko widzi się choćby najmniejsze zalążki depresji, to trzeba natychmiast udać się do lekarza, a nie szukać doraźnych rozwiązań – tłumaczyła Popławska.

Aktorka przyznała, że dlatego też unika używek. – Próbowałam i nie przyniosły mi żadnej radości. Wprowadziły niepokój. Nigdy nie byłam od niczego uzależniona, bo widziałam ile kosztuje nałóg, jakie ma konsekwencje dla rodziny i osoby uzależnionej – podkreśliła.

