„Lucyfer”, sezon 5B. Wiemy, kiedy nowe odcinki pojawią się na Netfliksie

Informację o dacie premiery nowych odcinków platforma streamingowa zamieściła w poniedziałek w sieci. „Chyba wiemy, czego naprawdę pragniecie. Druga część piątego sezonu »Lucyfera« już 28 maja na Netflix” – czytamy. Do posta dołączona została typowa grafika.

Wszystko wskazuje, że Netflix rzeczywiście wie, czego chcą fani. Post udostępniono ponad 500 razy i dodano do niego ponad 27 tysięcy reakcji.

O czym jest serial „Lucyfer”?

„Lucyfer” to kryminalny serial, który jest adaptacją komiksu pod tym samym tytułem, wydawanego przez DC Comics. Do trzeciego sezonu serial tworzyła stacja FOX. W 2018 roku ogłosiła, że zaprzestaje na trzeciej odsłonie. Tego samego roku Netflix podał, że przejął produkcję i rozpoczął przygotowania do 4 sezonu.

Znudzony diabeł porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles, gdzie otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw. W rolach głównych pojawiają się: Tom Ellis, Lauren German i Kevin Alejandro.

