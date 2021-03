„Nie ryzykuję niczyjego zdrowia ani życia”. Gwiazdy tłumaczą się z zagranicznych podróży

Od soboty w Polsce obowiązują zaostrzone obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. Podczas zorganizowanej w ubiegłym tygodniu konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski został poproszony o komentarz na temat egzotycznych wyjazdów w dobie zagrożenia epidemicznego.

– Uważam, że jest to głęboko ryzykowne, w pewnym sensie niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze na siebie ciężar walki z COVID-em. Mogę apelować o postawę solidarności, postawę fair play – powiedział minister. Mimo apelu Adama Niedzielskiego wciąż wiele gwiazd decyduje się na zagraniczne wyjazdy. Jak wyjaśniają sytuację?

Joanna Koroniewska: Nie, nie ryzykuję niczyjego zdrowia ani życia

W poniedziałek 29 marca Joanna Koroniewska podzieliła się z obserwatorami na Instagramie zdjęciem z wyjazdu na Wyspy Kanaryjskie. „Wyprzedzając niektóre komentarze… Tak, wiem, że jest pandemia. Tak, wiem, że sytuacja w kraju jest ciężka. Nie, nie ryzykuję niczyjego zdrowia ani życia – jestem ozdrowieńcem, mam wszystkie niezbędne badania, noszę maseczkę w miejscach publicznych, odkażam ręce przy każdej okazji, unikam zbędnych skupisk ludzkich, stosuję się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny” – podkreśliła aktorka we wpisie na Instagramie.

„Rozumiem, że na miejscu w Polsce pracownicy służby zdrowia walczą bohatersko z wirusem, bardzo ich heroizm szanuję i doceniam, ale nie za bardzo wiem, jakbym miała im bezpośrednio pomóc” – napisała Joanna Koroniewska i dodała, że jej wyjazd był planowany od wielu miesięcy.

„Przez niemal 13 miesięcy robiłam wiele, żeby wspierać na duchu rodaków, być z nimi razem w doli i niedoli. Tak samo jak miliony Polaków dotknęły mnie konsekwencje lockdownu, zarówno psychiczne jak i zawodowe. Chętnie bym się nawet zgłosiła na jakiś wolontariat do szpitala, ale za moment zostałabym żywcem spalona w sieci, że niby w ten sposób próbuję sobie załatwić szczepienie poza kolejnością” – kontynuowała aktorka.

Julia Wieniawa: Jesteśmy „czyści”

Krytyczne komentarze pojawiły się pod postami Julii Wieniawy, która odpoczywała w Egipcie. Internauci zwracali uwagę na to, że w Polsce rozpędza się trzecia fala koronawirusa. „Każdy ma prawo wyjechać. Kup sobie bilet i leć. Zrobiliśmy testy, jesteśmy »czyści«, więc możemy sobie pojechać na wakacje. Nie widzę w tym żadnego problemu. Tam, gdzie trzeba, to nosimy maski. A tam, gdzie nie trzeba, to ściągamy, bo się udusić można w tym. Przecież to chyba zrozumiałe i ludzkie. Poza tym my już przeszliśmy COVID-19” – odpowiedziała Julia Wieniawa, której słowa cytuje Plejada.

Gwiazdy na zagranicznych wyjazdach. „Żaden lockdown nie jest dobry”

Poza granicami kraju wypoczywają Deynn i Daniel Majewski. „Wracamy po lockdownie, zdecydowanie” – napisał trener na Instagramie. Jeden z obserwatorów dociekał, czy Majewski wraz z Deynn „nie byli pierwszymi, którzy namawiali do jego (zasad lockdownu – red.) przestrzegania?”. „Tak, rok temu, bo miał trwać dwa tygodnie, a nikt z nas nie wiedział, co to jest – nie widzisz różnicy, nie?” – odpisał Daniel Majewski, a w kolejnym komentarzu dodał, że „żaden lockdown nie jest dobry, ale nie chce mu się o tym gadać”.

Zdjęciami z zagranicznych wakacji na Teneryfie w mediach społecznościowych podzieliła się również Małgorzata Socha. „Czas naładować baterie. Chociaż patrząc na to, jak intensywny jest plan zwiedzania, chyba jednak rozładować do końca” – napisała aktorka w mediach społecznościowych.

