Aaron Sorkin tworzy film o Lucille Ball. Znamy pełną obsadę „Being the Ricardos”

Już pod koniec stycznia informowaliśmy, że w rolę Lucille Ball w „Being the Ricardos” wcieli się Nicole Kidman, a u jej boku zobaczymy Javiera Bardema w kreacji Desiego Arnaza. Teraz Amazon, oprócz ogłoszenia, że zdjęcia do produkcji się rozpoczęły, zdradził także resztę obsady i informację na temat wszystkich zaangażowanych w tworzenie filmu.

Obsada filmu i nagradzani twórcy

J.K. Simmons i Nina Arianda zagrają współpracowników Ball i Arnaza z „I Love Lucy”, czyli Williama Drawleya i Vivian Vance. Do obsady dołączyli także: Tony Hale jako Jess Oppenheimer (producent wykonawczy sitcomu i główny scenarzysta) oaz Alia Shawkat i Jake Lacy jako długoletni autorzy scenariusza do serii – Madelyn Pugh i Bob Carroll Jr. Ekipę uzupełnią także: Clarke Gregg, Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine i Christopher Denham.

Sorkin współpracował będzie przy filmie z wieloletnim operatorem Davida Finchera Jeffem Cronenwethem. Mężczyźni tworzyli także razem „Proces siódemki z Chicago”. Wśród twórców „Being the Ricardos” są także: scenograf Jon Hutman („Niezłomny”, „To skomplikowane”), projektantka kostiumów Susan Lyall („Proces siódemki z Chicago”, „Gra o wszystko”), trzykrotnie nominowany do Oscara dźwiękowiec Steven Morrow („Ford v Ferrari”, „Narodziny gwiazdy”, „La La Land”) oraz dwukrotnie nominowany do Oscara montażysta Alan Baumgarten („American Hustle”, „Proces siódemki z Chicago”).

„Being the Ricardos” – o czym będzie film?

Obraz Aarona Sorkina nie będzie restartem sitcomu „Kocham Lucy” (ang. „I Love Lucy”). Będzie to opowieść o związku Ball z Desim Arnazem oraz ich relacji na ekranie i poza nim. Lucie Arnaz, córka Ball, zapewniła też ostatnio, że będzie to produkcja humorystyczna ale również romantyczna.

Premiera filmu „Being the Ricardos”

Amazon, gdzie pojawi się film, nie zdradza jeszcze daty premiery „Being the Ricardos”. Niewykluczone jednak, że obraz zobaczymy już pod koniec tego roku.

