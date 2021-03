Zofia Zborowska cierpi na poważną chorobę. Zaapelowała do Polek, by się badały

Aktorka i jej mąż Andrzej Wrona spodziewają się pierwszego dziecka. Zborowska jest oczywiście pod stałą opieką lekarza. Jak opowiedziała, trafiła na specjalistkę, która zleciła dodatkowe, nieobowiązkowe dla kobiet w ciąży badania. Dzięki nim wykryto u gwiazdy chorobę krwi.

Choroba Zborowskiej

– Uważam, że to badanie powinna zrobić każda dziewczyna. Ono kosztuje parę stów. Powiem o tym, bo może ktoś się stara o dziecko i nie wychodzi, albo ma jakieś przykre doświadczenia. U mnie została zdiagnozowana choroba krwi. To wszystko dzięki mojej pani doktor. Mam farta, że udało się to zdiagnozować, bo inaczej nie wiem jak mogłoby się to skończyć – zaczęła swoją opowieść na portalu społecznościowym Zofia Zborowska. Okazało się, że aktorka cierpi na trombofilię, wrodzoną chorobę, która polega na nadkrzepliwości krwi.

Zborowska musi przyjmować zastrzyki

Ponieważ krew kobiet w ciąży jest gęstsza, to choroba ta zwiększa ryzyko zakrzepów. Dlatego konieczne są zastrzyki. – Przez całą ciążę i połóg trzeba brać zastrzyki rozrzedzające krew, ale daję radę – stwierdziła optymistycznie Zborowska.

Aktorka, w trudnej sytuacji może na szczęście liczyć na wsparcie męża i rodziców. Gwiazda pochodzi z artystycznej rodziny. Jej ojcem jest Wiktor Zborowski, a mamą Maria Winiarska. Gwiazda wielokrotnie w wywiadach mówiła, że rodzice są jej bardzo bliscy i szczerze pokochał ich także jej mąż.

