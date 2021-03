Jakie filmy i seriale pojawią się w kwietniu na HBO GO? Lista nowości

Serialowe nowości

Miesiąc rozpocznie się od premiery czwartego sezonu „Fargo”. W tej odsłonie w roli głównej wystąpi Chris Rock, a akcja rozrywać się będzie w 1950 roku w Kansas City. Wszystkich fanów, którzy nie mogą się doczekać ponownego spotkania z Rachel, Monicą, Phoebe, Joey'em, Chandlerem i Rossem na pewno ucieszy wiadomość, że już w połowie kwietnia do HBO GO dodane zostają wszystkie sezony kultowego już serialu „Przyjaciele”.

Nadchodzący miesiąc przyniesie również premiery nowych seriali HBO, a wśród nich: „Nierealne”, kryminalny serial „Mare z Easttown” czy norweska produkcja obyczajowa „Witamy na odludziu”. Do serwisu HBO GO z kolejnym sezonem wróci wielokrotnie nagradzana „Opowieść podręcznej”.

Nowe filmy na HBO GO

Kwiecień w HBO GO to także wiele interesujących tytułów dla miłośników produkcji pełnometrażowych. Są wśród nich filmy oparte na bohaterach rodem z komiksów, ale także ludziach z krwi i kości. Jedną z premier będzie „Wonder Woman 1984” – film w reżyserii Patty Jenkins, z Gal Gadot w roli tytułowej, który przeniesie widzów do lat osiemdziesiątych. Dla miłośników kina superbohaterskiego przygotowana została także przygoda z trylogią filmów Christophera Nolana o Batmanie.

Co dla dzieci?

Nie zabraknie też nowości dla najmłodszych, a wśród nich m.in. kolejnych odcinków ulubionych animowanych historii tj. „Jabłko i Szczypior” - o dwóch najlepszych przyjaciołach, którzy spotkali się w wielkim mieście, czy „Power Players” - o przygodach 9-letniego chłopca, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Nowością kwietnia będzie serial komediowy „Victor i Valentino” opowiadający o przygodach dwóch przyrodnich braci, którzy spędzają wakacje u babci w małym miasteczku zwanym Monte Macabre. Innym nowym tytułem będzie również sympatyczny serial animowany „Rafcio Śrubka”, którego bohaterowie, dzięki tworzonym przez siebie konstrukcjom, znajdują wyjście z każdej sytuacji. W nadchodzącym miesiącu do serwisu dodany również zostanie serial „iCarly” opowiadający o z pozoru zwykłej amerykańskiej nastolatce.

Produkcje dokumentalne

Jedną z nich będzie szwedzki „Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj”, którego twórcy podejmują próbę rzucenia nowego światła na głośną sprawę kryminalną, która wstrząsnęła Szwecją w 2004 roku. O trudnych tematach takich jak wyzysk i ludobójstwa, które towarzyszyły kolonializmowi mówić natomiast będzie czteroczęściowy serial „Wytępić dzikusów”. Inną premierą dokumentalną będzie wyreżyserowany przez nominowanych do Oscara filmowców Stevena Aschera i Jeanne Jordan film N„asze miasta: Podróż do serca Ameryki”.

Wszystkie nowości na HBO GO w kwietniu

„Fargo” – sezon 4.

Czwarty sezon serialu opowiada o dwóch przestępczych rodzinach, które zawarły niestabilny rozejm i aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi synami. Akcja rozrywa się w 1950 roku w Kansas City. W głównej roli Chris Rock.

Premiera: 1 kwietnia, wszystkie odcinki.



„Nierealne”

Nowy serial obyczajowy HBO opowie historię niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. W rolach głównych Laura Donnelly i Ann Skelly. W pozostałych rolach m.in. Olivia Williams i James Norton.

Premiera: 12 kwietnia.



„Przyjaciele”



Jeden z najbardziej cenionych seriali telewizyjnych, zdobywcy wielu nagród Emmy i Złotego Globu oraz licznych nominacji. Inteligentna komedia, która zagląda w serca i umysły grupy przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku.

Premiera: 15 kwietnia, wszystkie sezony.



Kadr z serialu „Witamy na odludziu”



Serial obyczajowy HBO Europe, który śledzi losy wyjątkowych i borykających się z własnym życiem mieszkańców pewnego norweskiego odludzia, opowiadając jednocześnie o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, a także o cross dressingu, egzorcyzmach i godzeniu się z nieidealnością życia.

Premiera: 18 kwietnia, wszystkie odcinki.



„Mare of Easttown”

Nowy serial HBO z wielokrotnie nagradzaną Kate Winslet w roli głównej. W serialu podążamy śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa.



Premiera: 19 kwietnia.



„Opowieść podręcznej” sezon 4. – zwiastun

W czwartym sezonie June (Elisabeth Moss), jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Jej dążenie do wymierzenia sprawiedliwości i zemsty, będzie miało na nią olbrzymi wpływ, tak samo jak na relacje, które ceni najbardziej.



Premiera: 29 kwietnia, odc. 1-3; kolejne po jednym co tydzień.



„A Black Lady Sketch Show” sezon 2.



Drugi sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet.

Premiera: 24 kwietnia.



„Wonder Woman 1984”



Produkcja w reżyserii Patty Jenkins, z Gal Gadot w roli tytułowej, przeniesie widzów do lat 80., w których Wonder Woman będzie musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, ścigając dwóch nowych i groźnych wrogów.

Premiera: 1 kwietnia, film dostępny w wersji oryginalnej z napisami lub lektorem oraz w wersji z dubbingiem.



„Kingsman: Tajne służby”

Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza. Oparta na popularnym komiksie komedia przygodowa w reżyserii Matthew Vaughna.



Premiera: 3 kwietnia.



„Kingsman: Złoty Krąg”



Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami. W głównych rolach występują m.in. laureaci Oscara Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry oraz zdobywca Złotego Globu Taron Egerton.

Premiera: 3 kwietnia.



„21 Jump Street”



Jonah Hill i Channing Tatum jako dwóch gliniarzy, którzy dołączają do tajnego oddziału Jump Street i niespodziewanie dla siebie samych wracają do liceum, aby rozpracować sprawę dealerów narkotyków.

Premiera: 4 kwietnia.



„22 Jump Street”



Kontynuacja historii o dwóch policjantach, którzy pod przykrywką prowadzą dochodzenie tym razem w amerykańskim college'u.

Premiera: 4 kwietnia.



„Batman – początek”

Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą się niesprawiedliwością. Przybiera postać nietoperza i wypowiada wojnę przestępcom, którzy opanowali jego rodzinne miasto...



„Mroczny rycerz”

Obsypana nagrodami, mroczna opowieść o Batmanie, który tym razem musi stawić czoła psychopatycznemu Jokerowi. W rolach głównych Christian Bale i nagrodzony pośmiertnie Oscarem Heath Ledger.



„Mroczny Rycerz Powstaje”



Ostatnia odsłona wyreżyserowanej przez trzykrotnie nominowanego do Oscara Christophera Nolana trylogii o Batmanie. Podobnie jak poprzednie części serii film charakteryzuje duszna, niepokojąca atmosfera, a duży ładunek dramatyzmu i świetne efekty specjalne czynią z niego porywające widowisko.



„Coś się kończy, coś zaczyna”



Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem. Znana z serialu HBO Wielkie kłamstewka Shailene Woodley w kameralnej komedii romantycznej.

Premiera: 17 kwietnia.



„Tylko sprawiedliwość”



Oparta na faktach historia młodego prawnika i jego niezłomnej walki o sprawiedliwość. Jednym z pierwszych jego wyzwań była sprawa mężczyzny skazanego na śmierć za morderstwo, pomimo przeważającej liczby dowodów na jego niewinność. Michael B. Jordan w roli głównej.

Premiera: 24 kwietnia.



„Q: Nadchodzi burza”



Serial dokumentalny HBO będący swoistą kroniką przedstawiającą ewolucję anonimowej postaci znanej w Internecie jako „Q". Pokazany w nim zostaje sposób, w jaki wykorzystywane są teorie spiskowe oraz wojna informacyjna, aby wpływać na politykę i manipulować ludzkimi umysłami.

Odcinek finałowy: 5 kwietnia.



„Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj”



Serial dokumentalny HBO Europe podejmuje próbę rzucenia nowego światła na głośną sprawę kryminalną, która wstrząsnęła Szwecją w 2004 roku.

Premiera: 4 kwietnia, cały sezon.



„Wytępić dzikusów”



Czteroczęściowy serial dokumentalny HBO przedstawiający fascynującą wizualnie podróż w czasie, do mrocznych czasów ludzkości. Produkcja dekonstruuje sposoby nie tylko tworzenia, ale i maskowania historii, skupiając się na aktach wyzysku i ludobójstwa, które towarzyszyły kolonializmowi.

Premiera: 8 kwietnia, odc. 1-2; 9 kwietnia, odc. 3-4.



„Nasze miasta”



Dokument wyreżyserowany przez nominowanych do Oscara filmowców Stevena Aschera i Jeanne Jordan, oparty na bestsellerowej książce autorstwa cenionych dziennikarzy Jamesa i Deborah Fallows. Produkcja pokazuje, jak małe miasta w Ameryce reagują na niepowodzenia.

Premiera: 14 kwietnia.



„Świat spokoju”



Zupełnie nowy rodzaj programu, który łączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd. Produkcja zapewnia wyciszenie, dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł.

Premiera: 12 kwietnia, cały sezon.

