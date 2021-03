„Bridgertonowie”. Syn Krzysztofa Cugowskiego opowiedział o pracy na planie serialu Netfliksa

Informacja o tym, że Chris Cugowski zagrał w popularnej produkcji obiegła media kilka dni temu. Syn 70-letniego polskiego piosenkarza, który współtworzył zespół Budka Suflera, podzielił się nią w mediach społecznościowych, publikując przy okazji kilka zdjęć zza kulis serialu.

– „Milczałem” to może za dużo powiedziane, ale z natury jestem dość prywatną osobą. (...) Skromność jest złotem, ale pewne rzeczy można opowiadać, bo to bardzo ciekawe doznania – wyjaśnił teraz Cugowski w rozmowie z „Dzień dobry TVN”. Wyjaśnił też, jak wyglądała praca na planie „Bridgertonów”. – Ciekawie być częścią projektu na taką skalę, to robi wrażenie – przyznał.

Krzysztof Cugowski ma trzech synów: Wojciecha, Piotra i właśnie Krzysztofa Juniora. Ci najstarsi wspólnie założyli zespół Bracia i poszli w kierunku muzyki. Tymczasem Chris Cugowski wyjaśnił w wywiadzie, że jego zawsze interesowało aktorstwo. – Jak byłem mały, odgrywałem sceny z filmu sam ze sobą, i to mi zostało i pomyślałem, że może by tak to robić całe życie – tłumaczył.

„Bridgertonowie” – o czym jest serial?

Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

