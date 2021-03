Natasza Urbańska i Maciej Maleńczuk nagrali razem piosenkę. Jest teledysk. Jak wyszło?

Ona śpiewa, tańczy i występuje w Teatrze Studio Buffo. Jest gwiazdą estrady. On uznawany jest za kontrowersyjnego muzyka, który zawsze chadza własnymi ścieżkami. Mimo różnic, Natasza Urbańska postanowiła zaprosić do współpracy Macieja Maleńczuka. I tak powstał utwór „Psie łzy”. We wtorek w sieci zadebiutował teledysk do piosenki.

Urbańska: Dojrzałam do mojej nowej płyty

„Psie łzy” to utwór o tęsknocie i miłości, mimo odrzucenia. Tekst i muzykę do utworu stworzył Maleńczuk. Dlaczego Urbańska wybrała właśnie jego? Piosenkarka wyznała, że ceni artystę za wszechstronność, bezkompromisowość i szczerość.

– Dojrzałam do mojej nowej płyty. Do nowej muzyki, której jeszcze nigdy, nikomu nie pokazywałam – mówiła Urbańska pod koniec zeszłego roku w wywiadzie dla stacji TVN. – Zebrałam się na odwagę, by odciąć grubą kreską to, co robiłam do tej pory. I to jest dla mnie fajny, przełomowy moment . Nie skreślam tego, co było. Jestem tą samą Nataszą, ale w nowej odsłonie – przyznała.

Kiedy nowa płyta Urbańskiej?

Premiera nowej płyty Urbańskiej planowana jest na jesień 2021 roku. Ostateczną decyzję artystka uzależnia jednak od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

