„Pasja” Mela Gibsona. Porażenia piorunem i cuda. Oto, co działo się na planie filmu

Film „Pasja”

Film „Pasja” Mela Gibsona odtwarza dwanaście godzin z życia Jezusa, poprzedzających jego ukrzyżowanie. Premiera obrazu miała miejsce w Środę Popielcową 25 lutego 2004 roku. Scenariusz powstał na podstawie zapisów z czterech Ewangelii i wizji Anny Katarzyny Emmerich. Kwestie aktorów wypowiadane są tylko w historycznych językach – aramejskim, hebrajskim i łacinie. Zapowiedziana jest już kolejna część filmu, zatytułowana „Męka Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstanie”.

Ciekawostki o filmie „Pasja” Mela Gibsona

Niesienie krzyża



Jim Caviezel, który w filmie wcielał się w rolę Jezusa Chrystusa, faktycznie niósł na swoich ramionach krzyż ważący około 60 kilogramów. Kiedy upadło on na jego plecy, aktor doznał uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego, jednak nie przerwał sceny.



Porażenia piorunem podczas kręcenia filmu



Podczas kręcenia „Pasji” asystent reżysera Jan Michelini, został dwukrotnie trafiony przez piorun. Pierwszy raz doszło do tego, gdy trzymał parasol podczas zdjęć na wzgórzu w mieście Matera we Włoszech. Doznał lekkich oparzeń czubków swoich palców u rąk. Kilka miesięcy później sytuacja powtórzyła się, gdy ekipa kręciła sceny w miejscu oddalonym o kilka godzin od Rzymu. Michelini stał obok Caviezela, który w filmie gra Jezusa Chrystusa. Obydwaj panowie zostali porażeni piorunem. Z całego incydentu wyszli bez szwanku.



Aktor nawrócił się na chrześcijaństwo



Aktor Luca Lionello, który grał Judasza Iskariotę, był ateistą, zanim zagrał w filmie Gibsona. Doświadczenie to sprawiło, że nawrócił się na chrześcijaństwo.



„Maria” była w ciąży



Maia Morgenstern, wcielająca się w Marię, matkę Jezusa w „Pasji”, była podczas kręcenia filmu w ciąży. Wiedział o tym jedynie Jim Caviezel.



Charakteryzacja Caviezela



Charakteryzacja Jima Caviezela trwała codziennie nieco ponad 10 godzin. Aktor miał protezę nosa, podnoszono mu linię włosów i zmieniano kolor oczu. W wywiadach przyznawał, że czasami spał w pełnym makijażu, aby następnego dnia nie tracić na niego czasu.



Muzyka w filmie



Początkowo Mel Gibson nie chciał, aby w filmie użyta była jakakolwiek muzyka. Ostatecznie przekonano go do tego, a „Pasja” dostała nominację do Oscara w tej kategorii.



Cuda na planie



Mel Gibson opowiadał w wywiadach, że podczas kręcenia filmu dochodziło do „licznych cudów”. Znikały choroby i dolegliwości członków ekipy. Reżyser mówił, że były osoby, które odzyskały wzrok, słuch czy pozbyły się napadów padaczki.



Film zarobił krocie



Od czasu premiery film zarobił na całym świecie 611 899 420 dolarów.



Gibson sam zasponsorował film



Mel Gibson w zasadzie sam zapłacił za cały film. Wydał na niego około 30 mln dolarów, ponieważ żadne studio nie chciało angażować się w projekt. Czytaj też:

