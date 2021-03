„Mitchellowie kontra maszyny”. Jest zwiastun nowego filmu animowanego Netfliksa!

„Mitchellowie kontra maszyny” – czym będzie?

Nowa produkcja twórców oscarowego hitu „Spider-Man Uniwersum" i filmu „Lego: Przygoda". To pełna akcji komedia animowana o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem. Gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn, to właśnie oni muszą... zapobiec apokalipsie.

Historia zaczyna się, gdy kreatywna outsiderka Katie Mitchell dostaje się na wymarzone studia filmowe i chce jak najszybciej wyrwać się z domu, by poznać swoich nowych przyjaciół. Te plany sabotuje jednak jej kochający naturę tata, który postanawia, że cała rodzina powinna wspólnie zawieźć Katie na uczelnię, by zacieśnić łączące ich więzi. Gdy wydaje się, że już nie może być gorzej, cała rodzina trafia w sam środek buntu robotów! Wszystkie urządzenia – od smartfonów przez inteligentne odkurzacze po złośliwe Furby – zostają zaangażowane, by wyłapać z planety wszystkich ludzi. Teraz to Mitchellowie, czyli tata Rick, mama Linda, córka Katie, jej dziwaczny młodszy brat Aaron, uroczy mopsik Monchi i dwa przyjazne, ale niezbyt lotne roboty, muszą uratować ludzkość.

Twórcy

Reżyserem bajki jest Mike Rianda, który stworzył scenariusz wraz z Jeffem Rowe'em. W oryginalnej wersji językowej głosów postaciom użyczyli: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, John Legend, Charlyne Yi, Blake Griffin, Conan O'Brien, Doug the Pug, Sasheer Zamata, Elle Mills, Alex Hirsch i Jay Pharoah.

„Mitchellowie kontra maszyny” – kiedy premiera?

Film „Mitchellowie kontra maszyny” trafi na platformę streamingową Netflix już 30 kwietnia.

Czytaj też:

„Wonder Woman 1984” już od jutro do obejrzenia w internecie. Gdzie?