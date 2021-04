„Cud Życia”. Andrea Bocelli zaśpiewa na koncercie wielkanocnym. Gdzie oglądać?

„Cud Życia – Koncert Wielkanocny”

Jak zapowiada Telewizja Polska, utwory, które zaśpiewa artysta podczas wydarzenia „Cud Życia – Koncert Wielkanocny” niosą za sobą przesłanie miłości i nadziei. Artysta wystąpi wspólnie z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespołem wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej, pod batutą Carlo Berniniego. Koncert poprowadzi Tomasz Kammel.

Oprócz piosenek z płyty „Believe” tenor zaśpiewa hity, z których jest znany na całym świecie, w tym: „Time To Say Goodbye”, czy „Perfect Symphony”, którą Andrea Bocelli wykona wspólnie z synem Matteo – podobnie jak „Fall on me”. Matteo Bocelli, który talent wokalny odziedziczył po ojcu, zaśpiewa też utwór „Sogno”.

„Cud Życia – Koncert Wielkanocny” – gdzie oglądać?

Koncert Andrei Bocellego „Cud Życia – Koncert Wielkanocny” emitowany będzie na antenie TVP1 w Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia o godzinie 21:15.

