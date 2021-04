„Dom z papieru” wersja koreańska. Netflix pokazał obsadę

Od 2017 roku „Dom z papieru” podbija świat. W kwietniu 2020 w ponad 65 milionach domów widzowie zdecydowali się obejrzeć kolejną (czwartą) odsłonę tego hiszpańskojęzycznego serialu. Aktualnie w produkcji jest piąty i ostatni sezon serii.

Co wiemy o koreańskiej adaptacji „Domu z papieru”?

Akcja nowej wersji serialu będzie rozgrywać się na Półwyspie Koreańskim. Reżyser adaptacji, Kim Hong-sun, to twórca takich telewizyjnych produkcji jak „The Guest”, „Voice” i „Black”, a zarazem uznany twórca kryminałów fantastycznych. Za scenariusz odpowiedzialny jest Ryu Yong-jae wraz z zespołem, w którego portfolio znajdują się m.in. jedna z produkcji Netflix pt. „Hologramowa miłość” („My Holo Love”) czy serial tvN pt. „Pamiętnik psychopaty” („Psychopath Diary”). Nowy projekt jest efektem współpracy BH Entertainment i Contents Zium. Jak zapowiada Netflix, twórcy adaptacji tchną nowe życie w znaną fabułę i w 12-odcinkach przedstawią ją na nowo całemu światu.

Obsada serialu

Wiemy już też, kto zagra jaką rolę. Netflix zaprezentował w mediach społecznościowych grafikę, pokazując obsadę nowej wersji serialu.

W rolę Profesora wcieli się Yoo Ji-Tae, a w rolę członków ekipy: Park Hae-Soo (Berlin), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Jun Jong-Seo (Tokio), Park Jung-Woo (Rio), Lee Wong-Jong (Moskwa), Kim Ji-hun. Policjantów zagrają Kim Yunjin (Seon Woojin) i Kim Sung-o (Cha Moohyuk), a w dwójkę zakładników wcielą się Park Myung-hoon (Cho Youngmin) i Lee Joobeen (Youn Misun).

Alex Pina podekscytowany

Alex Pina, twórca i producent wykonawczy serialu, już w grudniu 2020 roku, przy okazji ogłoszenia projektu, ekscytował się możliwością współpracy z koreańską obsadą i producentami.

– Koreańscy twórcy od lat rozwijali swoją własną kulturę audiowizualną i specyficzny język. Podobnie jak w przypadku naszego serialu, udało się im przełamać kulturowe granice przez co stali się punktem odniesienia dla tysięcy widzów na świecie, zwłaszcza tych młodych – mówi Alex Pina, twórca i producent wykonawczy „Domu z papieru”. – To fascynujące, że świat „Domu z papieru” był dla kogoś na tyle ciekawy, że podjął się jego adaptacji. Myślę, że fakt przeniesienia miejsca akcji na Półwysep Koreański to znacząca zmiana, z której jestem bardzo zadowolony – dodaje.

