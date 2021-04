Co dziś w telewizji? Lista filmów, które warto obejrzeć

Oto, co będziemy mogli obejrzeć w telewizji w Wielki Piątek. Zobaczcie program telewizyjny na 2 kwietnia wraz ze zwiastunami i sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Noe: Wybrany przez Boga” – 22:35 TVP 1



Biblijny Noe ma apokaliptyczne wizje potopu. Podejmuje działania, które mają uchronić jego rodzinę przed nadchodzącym kataklizmem.



„Cudowny chłopak” – 21:20 TVP 2



Auggie od urodzenia ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej niż wygląd.



„Sam” – 23:20 TVP 2



Opóźniony umysłowo mężczyzna walczy w sądzie z opieką społeczną, która chce odebrać mu prawa rodzicielskie do siedmioletniej córki.



„Czarownica 2” – 20:00 Polsat



Aurora postanawia wyjść za mąż i zamieszkać w zamku przyszłego męża.



„Ghost in the Shell” – 22:45 Polsat



Policjantka cyborg próbuje odnaleźć niebezpiecznego hakera.



„Król Artur: Legenda miecza” – 20:05 TVN



Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców.



„Pasja” – 20:00 TV Puls



Ostatnie godziny z życia Jezusa z Nazaretu: od modlitwy w Gaju Oliwnym, przez męczeńską śmierć, po zmartwychwstanie.



„Dziewczyna w Czerwonej Pelerynie” – 22:50 TVN



Interpretacja klasycznej baśni. Po latach spokoju wilkołak z Daggerhorn ponownie zaczyna siać postrach. Valerie odkrywa, że z grasującą bestią łączy ją pewna więź.



„Trzynasty wojownik” – 22:20 TV Puls



Młody poeta wyrusza z misją dyplomatyczną, w trakcie której spotyka wikingów i przystępuje do ich drużyny.



„Legenda Zorro” – 20:00 TV 4



Zorro staje do walki z tajną organizacją Rycerzy Aragonii, których celem jest zapobiegnięcie wejściu Kalifornii w skład Unii.



„Ukryte piękno” – 21:30 TVN 7



Osobista tragedia sprawia, że pewien nowojorski specjalista od reklamy popada w głęboką depresję. Jego znajomi opracowują niekonwencjonalny plan, by wyleczyć go z choroby.

