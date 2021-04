Tamara Arciuch ma dorosłego syna! Zobacz jak wygląda Krzysztof Szyc

Gdy pierwszy raz została mamą, była jeszcze bardzo młoda. Dziś najstarszy syn Tamary Arciuch jest już dorosłym mężczyzną. Czy poszedł w ślady swojej matki?

Kim jest Krzysztof Szyc?

Pierwszym mężem Arciuch był Bernard Szyc. Owocem ich związku jest syn Krzysztof. Mężczyzna ma artystyczną duszę, jak jego matka. 22-letni dziś Krzysztof gra na perkusji w zespole MOPs oraz pracuje w internetowej stacji Aktywne Radio. Prowadzi w niej audycję „Smells Like Toxic”. Choć syn aktorki jest już dojrzałym mężczyzną i mieszka na stałe w Trójmieście, to wciąż jest blisko związany z mamą. „Ten człowiek ukształtował moje życie, ukształtował mnie. Tak, nie ja jego, a on mnie. Jest moim przyjacielem, inspiracją, teraz już partnerem” – pisała o nim na Instaragmie Tamara Arciuch.

Patchworkowa rodzina

Aktorka poznała Bartłomieja Kasprzykowskiego na planie serialu „Halo Hans” i choć oboje byli wówczas w związkach małżeńskich, to uczucie, które ich połączyło, okazało się silniejsze. Są ze sobą już ponad 10 lat i doczekali się dwójki wspólnych dzieci – Michała i Nadii. Choć dorosły syn gwiazdy nie mieszka już z nimi, to jest blisko z rodzeństwem, mamą i jej obecnym partnerem.

