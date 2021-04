Co dziś w telewizji? Lista hitów, które warto dziś obejrzeć

W sobotę 3 kwietnia w telewizji pojawi się dużo ciekawych propozycji dla widzów. Będą oni mogli obejrzeć muzyczne filmy takie jak „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie” czy „Muzyka ciszy”. Poza tym pojawią się hity takie jak „Osaczeni”, „Paryż może poczekać” czy „Wkręceni”.

„Bernadetta. Cud w Lourdes” – 10:10 TVP 1



Czternastoletnia dziewczyna doznaje objawień Matki Boskiej. Wkrótce do miejsca, w którym mają one miejsce, zaczynają przybywać pielgrzymi.



„Muzyka ciszy” – 20:20 TVP 1



Urodzony z poważnymi wadami wzroku, które ostatecznie doprowadziły do ​​ślepoty, Andrea Bocelli stał się wielkim śpiewakiem operowym, pokonując wszelkie trudności na swej drodze do uznania i sławy. Najważniejszą nauką, którą w życiu musiał przyswoić była dla niego umiejętność milczenia.



„Krzysztof Krawczyk – całe moje życie” – 22:25 TVP 1



Film dokumentalny poświęcony ikonie polskiej muzyki rozrywkowej, Krzysztofowi Krawczykowi.



„Paryż może poczekać” – 22:10 TVP 2



Znudzona swoim życiem żona producenta filmowego razem z niejakim Jacques'em wyrusza w podróż samochodem.



„Osaczeni” – 23:55 TVP 2



Agentka firmy ubezpieczeniowej chce dopaść słynnego złodzieja dzieł sztuki. Jej plany komplikuje miłość.



„Wkręceni” – 22:05 Pol­sat



Zwolnieni pracownicy fabryki samochodów postanawiają wydać swoje odprawy na szalony wyjazd do Warszawy. W małym miasteczku, gdzie się zatrzymują, przypadkowo zostają wzięci za biznesmenów.



„Bridget Jones 3” – 21:35 TVN



Bridget zachodzi w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka. Czytaj też:

„Dom z papieru” wersja koreańska. Netflix pokazał obsadę