„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Jak potoczyły się dalsze losy uczestników? Kto został razem?

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program duńskiej telewizji, który odniósł sukces także w Polsce. Bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów, kierując się m.in. osobowością swatanych osób i dążąc do zapewnienia trwałości i szczęścia takiego związku. Jak można się domyślić, niesie to za sobą wiele komplikacji, dlatego banalny w założeniu program stanowi ciekawy eksperyment społeczny.

Obecnie na antenie TVN7 możemy oglądać piątą edycję programu. A jak potoczyły się losy par z poprzednich odcinków „Ślubu od pierwszego wejrzenia”?

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak z dziećmi

Udział w programie połączył Anitę Szydłowską i Adriana Szymaniaka. Para pozostała w małżeństwie i niedawno świętowała trzecią rocznicę ślubu. Anita i Adrian są także rodzicami dwójki dzieci: Jerzego i Blanki.



Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik

Ta para niemal od samego początku programu bardzo dobrze się ze sobą dogadywała. Już w trakcie nagrań mieszkająca na co dzień Agnieszka postanowiła przeprowadzić się do swojego męża do Krakowa. Para zgodnie oświadczyła, że zostaje w związku małżeńskim. Po ponad roku od emisji programu Agnieszka i Wojtek nadal są razem.



Paulina Brzoza i Krzysztof Zrobek

Kolejna para, która nadal jest małżeństwem to Paulina Brzoza i Krzysztof Zrobek. Początki ich związku były bardzo burzliwe, a wielu widzów programu było pewnych, że uczestnicy się rozstaną. Obecnie tworzą szczęśliwy związek, a we wrześniu ubiegłego roku zostali rodzicami.





Joanna Lazar i Adam Miciak

Związek Joanny i Adama nie należał do najłatwiejszych. Para od początku miała problemy ze wzajemnymi kontaktami. W finałowym odcinku Asia stwierdziła, że miesiąc to był za krótki czas na poznanie drugiego człowieka, dlatego chce pozostać w związku małżeńskim. Niestety Adam nie podzielał zdania żony i ogłosił, że chce rozwodu. Kiedy po miesiącu uczestników odwiedził jeden z ekspertów – Piotr Mosak – okazało się, że sytuacja w ich związku zupełnie się zmieniła. Adam Miciak ani razu nie skontaktował się z żoną, tym samym nie dotrzymał danego słowa. Obecnie jest związany z inną kobietą, z którą ma dziecko. Joanna także ułożyła sobie życie u boku innego partnera.





Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta

24-letnia Oliwia z Gdańska i 29-letni Łukasz z Katowic także przypadli sobie do gustu na ślubnym kobiercu. Uczestnicy programu w czasie podróży poślubnej zachowywali się jak zakochana para. W finałowym odcinku programu także postanowili zostać w małżeństwie. Po kilku miesiącach na świat przyszło ich dziecko, jednak finalnie para postanowiła się rozstać.





Anna Wróbel i Grzegorz Zygadło

Widzowie programu dawali Annie Wróbel i Grzegorzowi Zygadło ogromne szanse na pozostanie w małżeństwie. Uczestnicy zdawali się być idealnie dobrani. Tak się jednak nie stało. Po powrocie z podróży poślubnej Grzegorz wyznał, że jest znudzony swoją partnerką. Związek ostatecznie zakończył się rozwodem. Obecnie Anna Wróbel jest związana z innym mężczyzną



Agata Ząbczyk i Maciej Kozłowski

Agata Ząbczyk i Maciej Kiełbowski niemal od początku wydali się niezbyt dobrze dobraną parą. Maciej starał się zabiegać o względy partnerki, jednak ona wydawał się być niezainteresowana mężem. Gdy przestał się starać, żonie zaczęło zależeć na ich relacji. Obecnie zarówno Agata, jak i Maciej, są związani z innymi partnerami.







„Ślub od pierwszego wejrzenia” – gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki programu Ślub od pierwszego wejrzenia można oglądać w każdy piątek o 20:30 na antenie TVN7. Premierowe odcinki są wcześniej udostępniane na platformie Player.pl.