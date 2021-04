„Kto wrobił Britney Spears?". Głośny dokument będzie dostępny w Polsce. Gdzie go obejrzymy?

W 2008 roku sąd ubezwłasnowolnił Britney Spears, a na kuratora wyznaczył jej ojca – Jamiego. Teraz dziennikarze „The New York Timesa” przedstawili całą sprawę i jej kontekst w dokumencie „Kto wrobił Britney Spears?”. Do tej pory film nie był dostępny w Polsce, jednak już 4 kwietnia będą go mogli obejrzeć widzowie Canal+.

Film opowiada o karierze Britney Spears, jej sławie i popularności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie oraz sprawie ubezwłasnowolnienia, w jakim żyje od 2008 roku, kiedy to fani zapoczątkowali też ruch #FreeBritney. W „Kto wrobił Britney Spears?” widzowie będą mogli zobaczyć między innymi, jak za kulisami wyglądało życie gwiazdy, jak traktowali ją paparazzi i co doprowadziło do jej głośnego załamania nerwowego w 2007 roku.

Premiera dokumentu o Britney Spears w Polsce

Dokument „Framing Britney Spears” został przygotowany przez dziennikarzy „The New York Times” i zadebiutował na platformie Hulu na początku lutego 2021 roku.

Film pod polskim tytułem „Kto wrobił Britney Spears?” będzie można oglądać na canalplus.com już od 4 kwietnia, a 5 kwietnia, o godz. 21:30 premierowo w CANAL+ PREMIUM.

