„Znachor”, „Kariera Nikosia Dyzmy”. Co dziś obejrzymy w telewizji? Lista filmów

W niedzielę 4 kwietnia ciekawy repertuar znajdziemy zarówno na TVP jak i TVN oraz Polsacie. Stacje pokażą klasyki jak „Znachor” czy „Kariera Nikosia Dyzmy”, ale też świeże tytuły, w tym: „Robin Hood: Początek” czy „Diablo. Wyścig o wszystko”. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Znachor” – 14:35 TVP 1



Historia znanego chirurga Wilczura, którego opuszcza ukochana żona. Zrozpaczony lekarz zaczyna pić i wdaje się w burdę, co skutkuje utratą pamięci.



„Światło między oceanami” – 22:35 TVP 1



Żyjący u wybrzeży zachodniej Australii latarnik i jego żona wychowują dziecko, które uratowali z dryfującej łodzi. Wkrótce spotykają jego matkę.



„Za jakie grzechy dobry Boże” – 16:10 TVP 2



Claude oraz Marie ciężko znoszą małżeństwa swoich trzech córek z mężczyznami o odmiennym pochodzeniu i religii. Ostatnia nadzieja w najmłodszej latorośli, która oświadcza, że ma narzeczonego-katolika.



„Robin Hood: Początek” – 20:05 TVP 2



Robin z Loxley wraca z wyprawy krzyżowej i zastaje majątek splądrowany, a ukochaną Marion zamężną. Żądny zemsty postanawia stanąć w obronie uciśnionych mieszkańców Nottingham.



„Diablo. Wyścig o wszystko” – 23:10 Pol­sat



Siostra Kuby zapada na ciężką chorobę. Chłopak, aby zdobyć pieniądze na jej leczenie, postanawia wziąć udział w nielegalnych wyścigach samochodowych.



„Szybcy i wściekli 6” – 21:35 TVN



Grupa świetnie wyszkolonych kierowców porywa transport wojskowej broni. W zamian za całkowitą abolicję Dom z przyjaciółmi zgadzają się pomóc agentowi Hobbsowi przy powstrzymaniu najemników.



„Kariera Nikosia Dyzmy” – 20:00 TV 4



Pracownik zakładu pogrzebowego przypadkiem trafia na wystawny bankiet. Zdobywa uznanie wpływowych ludzi, dzięki którym zaczyna robić karierę polityczną.



„Baba Jaga” – 22:25 TV 4



Młoda dziewczyna postanawia zapukać do domu zmarłej kobiety, która za życia była powszechnie uważana za czarownicę. Tym samym nieświadomie rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń.

