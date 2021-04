Co dziś w telewizji? Lista filmów, które warto obejrzeć

Jakie filmy przygotowały dla widzów staje telewizyjne w poniedziałek 5 kwietnia? Zobaczcie listę produkcji, które już dziś będzie można obejrzeć.

„Nie lubię poniedziałku” – 13:15 TVP 1



Włoski przedsiębiorca przylatuje do Warszawy. Od samego początku prześladuje go pech, tak jak i inne osoby, które napotyka na swojej drodze.



„Niania w Nowym Jorku” – 15:05 TVP 1



21-letnia studentka, Annie, zatrudnia się jako niania w domu zamożnej, nowojorskiej rodziny.



„Misz­masz, czy­li Ko­gel Mo­gel 3” – 21:15 TVP 1



Kasia nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin.



„Sabrina” – 23:00 TVP 1



David zamierza poślubić Sabrinę. Jego starszy brat Linus stara się do tego nie dopuścić.



„Niemożliwe” – 21:05 TVP 2



Historia rodziny – Marii, Henry'ego i ich trzech synów – która przeżyła tsunami w Tajlandii w 2004 roku.



„Człowiek w ogniu” – 23:10 TVP 2



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.



„Król Lew” – 20:00 Pol­sat



W wyniku podstępu Skazy prawowity władca afrykańskiej sawanny, Simba, zostaje wygnany. Razem z dwójką przyjaciół zamierza odzyskać tron.



„Wyspa tajemnic” – 23:45 Pol­sat



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Gru, Dru i Minionki” – 20:00 TVN



Balthazar Bratt, były dziecięcy gwiazdor Hollywood, wymyśla plan zemsty. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić.



„Colombiana” – 21:55 TVN



Cataleya, będąc w przeszłości świadkiem morderstwa rodziców, wyrasta na zawodową zabójczynię, która za wszelką cenę próbuje odnaleźć osobę odpowiedzialną za śmierć bliskich.



„Diabeł” – 21:40 TV 4



Pięcioro osób zostaje uwięzionych w windzie. Z upływem godzin zaczynają się przekonywać, że to, co ich spotkało, nie było przypadkiem.



„Komornik” – 23:15 TV 4



Mistrz sztuk walki, French, pracuje dla mafii, ściągając pieniądze od dłużników. To zajęcie wydaje się proste, do czasu, gdy jeden z klientów wciąga go w sytuację, która okazuje się mieć drugie dno.

