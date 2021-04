Netflix kupił „Na noże” za 450 mln dolarów. Będą kontynuacje filmu!

Pierwszy film z – jak się okazuje – serii, miał swoją premierę w 2019 roku i zarobił na całym świecie 311,4 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Reżyser Rian Johnson byl także nominowany do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. W ostatnich miesiącach na rynkach światowych pojawiły się serwisy streamingowe jak HBO Max, Disney Plus czy Apple TV Plus, rzucając Netfliksowi nie lada wyzwanie. Platforma jednak, jak widać, radzi sobie świetnie. Można przypuszczać, że kontynuacja dobrze przyjętego „Na noże”, przyniesie serwisowi masę nowych subskrybentów i podniesie jego rangę.

„Variety” podaje, że do swojej roli w „Knives Out” powróci Daniel Craig jako detektyw Benoit Blanc. Jest to także świetna informacja dla aktora, który zrezygnował z grania w filmach z serii „James Bond” i może zaangażować się w kolejną kasową franczyzę.

O czym jest film „Na noże”?

Film „Knives Out” opowiadał o ekscentrycznym, tajemniczym pisarzu, który umiera lub zostaje zamordowany w swoim własnym domu. Jego rodzina, która dziedziczy po nim pieniądze, jest podejrzana o to, że miała jakiś udział w jego śmierci. W skład gwiazdorskiej obsady wchodzą: Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield i Christopher Plummer.

