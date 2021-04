Kate Winslet w nowym serialu HBO. Jest zwiastun „Mare z Easttown”

Serial „Mare z Easttown” – o czym będzie?

Fabuła „Mare of Easttown” koncentruje się na Mare Sheehan (Kate Winslet), detektyw z Pensylwanii, która próbuje za wszelką cenę rozwiązać sprawę lokalnego morderstwa, jednocześnie próbując zapanować nad swoim rozpadającym się życiem osobistym. Zobaczcie pierwszy oficjalny zwiastun produkcji.

Obsada i twórcy

„Mare of Easttown” to miniserial, do którego scenariusz napisał jego showrunner Brad Inglesby. Oprócz Kate Winslet w serialu grają także Guy Pearce i Julianne Nicholson, która wciela się w najlepszą przyjaciółkę tytułowej Mare. Na ekranie zobaczymy też Evana Petersa (lokalny detektyw), Cailee Spaeny, Davida Denmana, Johna Douglasa Thompsona, Sosie Bacon, Patricka Murney'a, Jamesa McArdlego, Joe Tippetta, Neala Huffa, Phyllis Somerville i Drew Scheida.

Premiera serialu „Mare z Easttown”

Premiera „Mare of Easttown” zaplanowana jest na 18 kwietnia w HBO GO.

