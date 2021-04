„Wiedźmin”. Zakończyły się prace na planie 2. sezonu serialu. Co o nim wiemy?

Informację o zakończeniu zdjęć przekazała na swoim Instagramie, stylistka fryzur i makijażystka Jacqueline Rathore, pracująca na planie „Wiedźmina”. Od czasu rozpoczęcia prac nad drugim sezonem serialu minął już ponad rok. Filmowanie rozpoczęto w lutym 2020 roku, jednak niedługo później prace wstrzymano z powodu pandemii COVID-19. Produkcja została wznowiona w sierpniu 2020 roku, tylko po to, aby znów został zatrzymana z powodu pozytywnych wyników testów na koronawirusa wśród osób zaangażowanych w projekt. Mimo wielu przeszkód i przerw, teraz udało się ukończyć drugi sezon „Wiedźmina”.

Zgodnie z informacjami, do których dotarło „Variety”, podobnie jak pierwszy sezon, drugi ma mieć 8 odcinków.

O czym będzie 2. sezon „Wiedźmina”?

Na temat fabuły drugiego sezonu mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno 2. sezon opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Dlatego z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”.

– O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim – zdradziła Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. – Postacie zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego – dodała.

Pojawiają się również informacje, że niektóre opowiadania, które nie znalazły się w pierwszej części serialu mogą trafić do kolejnego sezonu. Sama Lauren S. Hissrich jeszcze przed premierą pierwszego sezonu uspokajała fanów na Twitterze, mówiąc, ze niektóre opowiadania mogą pojawić się później. Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarł portal „Redanian Intelligence” wynika, że w drugim sezonie możemy zobaczyć zmodyfikowaną wersję opowiadania „Ziarno Prawdy”, które jest jednym z ulubionych opowiadań Hissrich, o czym również pisała na Twitterze. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”.

Obsada i ekipa

Netflix oficjalnie potwierdza, że w drugim sezonie zobaczymy ponownie Henry’ego Cavilla w roli Geralta, Anyę Chalotrę jako Yennefer i Freyę Allan jako Ciri. Oprócz tego, jak poinformowali sami aktorzy, powrócą Royce Pierreson jako Istredd i MyAnna Buring jako Tissaia de Vries. Showrunnerką serialu oczywiście nadal pozostanie Lauren S. Hissrich, a jednym z producentów wykonawczych ponownie będzie Tomek Bagiński. Wiadomo też, że na planie pojawi się nowa specjalistka od kostiumów. Lucinda Wright ma zastąpić Tima Aslama.

Kiedy premiera 2. sezonu serialu „Wiedźmin”?

Drugi sezon „Wiedźmina” miał zadebiutować jeszcze w tym roku. Jednak serial już został opóźniony z powodu pandemii COVID-19 i nie wiadomo, czy opóźnienie nie spowoduje przeniesienia daty premiery na kolejny rok.

Na pewno w 2021 roku ma mieć z kolei premierę anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”, która skupi się na postaci Vesemira, mentora Geralta. W produkcji jest także serial aktorski „The Witcher: Blood Origin”, którego akcja ma miejsce 1700 lat przed wydarzeniami z książek Andrzeja Sapkowskiego.

