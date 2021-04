Po cichu latają na Zanzibar. „Te idiotki robią jedyne, co potrafią”

Po cichu latają na Zanzibar, ale na Insta pokazują zdjęcia z bidawakacji nad Bałtykiem. I to jeszcze bojąc się, że ktoś im wytknie, że wielu Polaków nie stać i na to. Słowem – koniec szpanowania drogimi wakacjami, drogimi ciuchami, martwimy się o uczucia „szarego odbiorcy”, który może poczuć do nas niechęć z powodu zazdrości.