„Cruella” jak „Joker”? Emma Stone o podobieństwach i różnicach filmów

– Pod wieloma względami „Cruella” różni się od „Jokera”. Nigdy nawet na odległość nie porównałabym się z Joaquinem Phoenixem, chociaż marzyłabym o tym, żeby być taka jak on – żartowała Emma Stone w wywiadzie. Przyznała jednak, że chociaż z pewnością istnieją pewne różnice między dwoma filmami, widzi, dlaczego pojawiły się takie porównania. – Jest kilka naprawdę głębokich, emocjonalnych kwestii, z którymi ma do czynienia Cruella, kierujące ją w nikczemniejszą, ciemniejszą stronę. Więc w tym sensie jest podobna do Jokera. Ale to zdecydowanie inny film. Jest w nim dużo więcej zabawy, dużo więcej humoru. Jest dużo absolutnie zachwycającego przekomarzania się i własnego „rytmu” – wyjaśniła aktorka.

W filmie „Cruella” pokazane jest całe życie tej postaci. Poznajemy główną bohaterkę jeszcze jako Estellę – córkę zubożałej praczki, która dorasta w biedzie i w której rodzi się z czasem miłość do mody. U jej boku pojawiają się „wspólnicy w zbrodni” Jasper (Joel Fry) i Horacy (Paul Walter Hauser), znani z bazowego filmu.

„Cruella” pojawi się na platformie Disney Plus premierowo 28 maja. Tego samego dnia film ma zadebiutować w kinach.

