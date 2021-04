Klaudia El Dursi o swoim ojcu: Ostatni raz rozmawialiśmy 10 lat temu

Jest szczęśliwie zakochana i wspólnie z partnerem wychowują dwóch synów – Dawida i Jasia. Poza tym, Klaudia El Dursi zawsze może liczyć na swoją mamę i ojczyma, który ją wychowywał. Z ojcem nie rozmawia.

Klaudia El Dursi o ojcu: Mam do niego obojętny stosunek

– Nie wspominam taty jakoś bardzo źle, bo tak naprawdę mało go pamiętam. Mam już do niego obojętny stosunek. Nie czuję żadnego żalu, złych emocji. Wychował mnie wspaniały ojczym z Polski i jestem mu wdzięczna za to, jaką kobietą dziś jestem – wyznała prowadząca „Hotel Paradise” w rozmowie z „Faktem”.

Ojciec celebrytki wyjechał z Polski, gdy miała zaledwie sześć lat, a próby utrzymania relacji się nie powiodły. – Ostatni raz rozmawialiśmy ponad 10 lat temu, ale tak naprawdę ja nie potrzebuję tego kontaktu. Mam wspaniałą rodzinę tu i teraz – stwierdziła gwiazda.

Od krawcowej do gwiazdy TVN

O Klaudii El Dursi pierwszy raz usłyszeliśmy w 2019 roku, gdy pojawiła się na castingu do „Top Model”. Joanna Krupa tak się nią wówczas zachwyciła, że wręczyła jej tak zwany „złoty bilet”, dzięki któremu kobieta od razu trafiła do domu modelek. W tym czasie El Dursi pracowała jako krawcowa, choć miała na koncie kilka sesji zdjęciowych i epizodów w filmach.

Z „Top Model” pożegnała się tuż przed finałem, ale tak spodobała się szefostwu stacji, że powierzyli jej prowadzenie nowego reality show. Obecnie celebrytka prowadzi już trzecią edycję „Hotelu Paradise”.

Czytaj też:

Kolejne emocje w „Hotelu Paradise”. Klaudia El Dursi kazała spakować się wszystkim panom