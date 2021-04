Zmiana wizerunku czy zwykły żart? Cezary Pazura zaskoczył fanów

Cezary Pazura w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, które z chęcią komentowali internauci. „Zmiana image’u....i jaka wygoda!!! Polecam” – napisał aktor na Instagramie, a na zamieszczonej fotografii pozuje w nowej odsłonie – aktor ogolił się na łyso.

Zmianę wizerunku komentowali koledzy Cezarego Pazury z branży artystycznej. „W końcu wyglądasz jak człowiek. No, witaj w klubie” – napisał Janusz Chabior. „Coś o tym wiem i polecam ten image od 25 lat” – skomentował z kolei Piotr Gąsowski. „Pazur przestań, bo producenci zaczynają wydzwaniać” – dodała rozbawiona Edyta Pazura.

instagram

Zmiana wizerunku czy zwykły żart?

Post Cezarego Pazury komentowali również jego fani. Opinie były podzielone. Niektórzy przekonywali, że aktor powinien wrócić do poprzedniej fryzury, inni zaś są święcie przekonani, że nowa odsłona jest dla aktora niezwykle korzystna. Bardziej podejrzliwi obserwatorzy Cezarego Pazury zwrócili uwagę na to, że post został opublikowany na Instagramie w czwartek 1 kwietnia, w związku z czym nie można go brać na poważnie. „Sztuczna łysina na prima aprilis” – przesądziła jedna z obserwatorek.

