Cichopek krytykowana za egzotyczne wakacje. „Wszyscy mogą jechać, granice nie są zamknięte”

Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem nie przeszkadza rodzimym celebrytom w odbywaniu dalekich zagranicznych podróży. Niemal każdego dnia na Instagramie pojawiają się kolejne relacje gwiazd z egzotycznych eskapad. Oczywiście wszyscy zapewniają, że stosują się do wymogów sanitarnych i przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa. Pytani o to, czy nie obawiają się wirusa tłumaczą, jak bardzo potrzebują słońca i wakacji.

Swoją rodzinną podróżą na święta postanowiła się ostatnio pochwalić Katarzyna Cichopek. Aktorka z serialu „M jak miłość” i prowadząca „Pytanie na śniadanie” przebywa z mężem Marcinem Hakielem oraz dziećmi na Dominikanie. „Moja rajska wiosna. Mój czas dla siebie i mojej rodziny z witaminą D” – napisała na Instagramie.

Cichopek: Potrzebowałam naładować akumulatory

Komentując krytyczne uwagi swoich fanów, aktorka zaznaczyła, że potrzebowała naładować akumulatory. Uciekliśmy, potrzebowaliśmy tego bardzo – przestrzegając oczywiście wszelkich zasad sanitarnych, zgodnie z przepisami. Bo już piszecie mi, że jedni mogą, a inni mogą wyjeżdżać, że to nie fair. Wszyscy mogą, granice nie są zamknięte, ale trzeba być ostrożnym i wybierać takie kierunki, które też zapewnią bezpieczeństwo – wyjaśniła.

Niedzielski o braku solidarności

Podczas konferencji prasowej w czwartek 25 marca Adam Niedzielski odpowiadając na pytanie jednej z dziennikarek ocenił, że niezwykle popularne (szczególnie wśród celebrytów) egzotyczne podróże są ryzykowne. – Jest to też w pewnym sensie niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze na siebie ciężar walki z pandemią i tutaj mogę tylko apelować o pewnego rodzaju postawę solidarności i fair play – stwierdził. Minister zdrowia przyznał, że na razie rząd nie pracuje nad zakazem zagranicznych wyjazdów, jednak nie wyklucza takiego rozwiązania, jeśli sytuacja epidemiczna w kraju się pogorszy.

Dominikana – jakie restrykcje obowiązują?

Do relacji Kasi Cichopek warto dodać, że Dominikana jest jednym z państw, które nie wymaga przy wjeździe wcześniej wykonanego testu na koronawirusa. Po przekroczeniu granicy nie ma również żadnej kwarantanny. Na terenie kraju obowiązuje godzina policyjna od 19:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku oraz od 17:00 do 5:00 rano w soboty i niedziele.

Wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza wjazdu lub wyjazdu, który łączy oświadczenie zdrowotne podróżnego, deklarację celną oraz międzynarodowy formularz wejścia/zejścia z pokładu statku.

