Sałatka jarzynowa bez jednego składnika. Magda Gessler zdradza swój przepis

Wielu z nas nie wyobraża sobie świątecznego stołu bez sałatki jarzynowej. Klasyczna jest wykonana z gotowanych warzyw, jajek na twardo, ogórków kiszonych i majonezu.

Magda Gessler na swoim Instagramie opublikowała krótki film, podczas którego tłumaczy fanom, jak zrobić doskonałą sałatkę jarzynową. Według restauratorki sałatka będzie idealna wtedy, gdy nie dodamy do niej cebuli. Dlaczego? Kiedy sfermentuje, wydziela się nieprzyjemny zapach, który może zespuć smak i zapach świątecznego dania. - Nasza cebula jest bardzo mocna i jeżeli dołożymy ją dzień wcześniej, to później jak otwieramy lodówkę, to nam wyje taki gaz cebulowy - wyjaśniła gwiazda TVN.

Sałatka jarzynowa. Przepis Magdy Gessler

Gospodyni „Kuchennych rewolucji” podkreśliła, że do sałatki trzeba wykorzystać żółte, kleiste ziemniaki, a nie mączyste. Pozostałe warzywa powinny zostać ugotowane nie w wodzie, a w rosole. W idealnej sałatce nie powinno zabraknąć jabłek, ogórków kiszonych oraz grzybów. Restauratorka dodaje marynowane kurki w całości, by były i widoczne, i wyczuwalne. Zaleca również, żeby do sałatki dodać groszek z puszki, a nie mrożony, który jest twardy.

Według gwiazdy TVN zbyt dużo uwagi poświęcamy majonezowi - według niej każdy może go sobie dodać już na talerzu, wedle uznania. Smak sałatki podkręcą natomiast przyprawy: pieprz, sól, odrobina oleju rzepakowego, musztarda oraz chrzan.

Magda Gessler dodała, że sałatkę powinniśmy przygotować dzień przed świątecznym przyjęciem a jej składniki nie powinny być zbyt intensywnie mieszane.



Czytaj też:

Tegoroczna Wielkanoc jest zupełnie inna. Zobacz najlepsze MEMY!