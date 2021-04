Julia Kamińska: Doświadczyłam molestowania

Gdy pierwszy raz wcieliła się w postać Urszuli Cieplak, czyli tytułową „Brzydulę”, miała zaledwie 20 lat. Dziś Julia Kamińska jest już dojrzałą kobietą i chce walczyć z niesprawiedliwością.

Julia Kamińska była molestowana

– Gdy byłam młodsza, doświadczyłam molestowania. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, choć oczywiście źle się czułam – wyznaje w rozmowie z „Vogue” gwiazda TVN. Aktorka przyznała też, że to nie był jedyny problem na początku jej kariery artystycznej. Potrzebowała czasu, by dojrzeć i nauczyć się mówić głośno o tym, co jej przeszkadza. – Bywało, że moje zdanie nie było traktowane poważnie. Jak większość z nas, rosłam w przekonaniu, że mam być przede wszystkim grzeczna, miła i nie sprawiać kłopotów. Teraz, jeśli zdarza się jakaś nieprzyjemna sytuacja, reaguję natychmiast – mówi Julia Kamińska.

Kamińska wspiera LGBT

Aktorka nie boi się głośno mówić o swoich poglądach. Na jej instagramowym profilu można zobaczyć relacje ze strajków kobiet. Otwarcie wspiera również społeczność LGBT. – Mam wielu nieheteronormatywnych znajomych. Zmagają się z hejtem, uprzedzeniami, ograniczeniami. Nie mogą wziąć ślubu, ani adoptować dziecka. Boją się chodzić za rękę po ulicy. To zwyczajnie niesprawiedliwe – mówi Kamińska i zapewnia, że nie zamierza siedzieć cicho w tematach, które są dla niej ważne – Wyrażam swoje zdanie, a jeśli to się komuś nie podoba, trudno, nie musi mnie obserwować – stwierdza stanowczo.

