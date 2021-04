„Bridgertonowie”. Rege-Jean Page ujawnił, dlaczego nie zobaczymy go w 2. sezonie

Netflix przekazał smutną informację fanom 2 kwietnia za pośrednictwem Twittera, w specjalnym „wydaniu” gazetki „Lady Whistledown”. Jak wyjaśnili twórcy serialu, kolejny sezon opowie o Lordzie Anthonym Bridgertonie, który poszukuje małżonki. „Żegnamy Rege-Jeana Page'a, który tak triumfalnie zagrał księcia Hastings. Będziemy tęsknić za obecnością Simona na ekranie. Na zawsze pozostanie częścią rodziny Bridgertonów” – dodali producenci.

W sieci fani zachodzili w głowę, co spowodowało, że w kolejnej części nie zobaczą swojego ulubionego bohatera. Rege-Jean Page wyjaśnił teraz w rozmowie z „Variety”, że od początku jego umowa opiewała na jeden sezon. – Wiedziałem, że historia będzie miała swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Powiedzieli mi, że to praca na rok – podkreślił. Jak wyznał, on sam jest z tego faktu zadowolony, ponieważ chciał, żeby całe napięcie, zwroty akcji związane z bohaterem przez niego granego, zostaną rozwiązane w ciągu jednego sezonu.

instagram

Drugi sezon „Bridgertonów” ma opowiadać o poszukiwaniach przez Anthony'ego odpowiedniej kandydatki na żonę, podobnie jak w książce Julii Quinn „Zakochany hrabia” („The Viscount Who Loved Me”).

„Bridgertonowie” – o czym 1. sezon serialu?

Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny.

Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

Czytaj też:

„Przyjaciele” – quiz z serialu. Jak dobrze pamiętasz urodziny Rachel?