Viola Kołakowska komentuje śmierć Krzysztofa Krawczyka. Znów wygłosiła swoje teorie na temat koronawirusa

Partnerka Tomasza Karolaka po raz kolejny postanowiła podzielić się z obserwującymi ją na Instagramie fanami, swoimi przemyśleniami odnośnie pandemii i szczepionek na COVID-19. Tym razem Viola Kołakowska zabrała głos w sprawie śmierci Krzysztofa Krawczyka.

Kołakowska sugeruje, że szczepionka zabiła Krawczyka

Kołakowska zaczęła swoją opowieść od wspomnień o piosenkarzu. – Bardzo go ceniłam jako artystę. Bardzo lubiłam jego głos – mówiła celebrytka, po czym przeszła do swoich przemyśleń na temat koronawirusa. – Jest to przykre, ale właśnie o to chodzi. Krzysztof Krawczyk szczepił się i po szczepieniu miał kontakt z wirusem. Dlatego krzyczymy, abyście się nie szczepili, ponieważ szczepionka powoduje brak odpowiedzi immunologicznej na wirusa. Dlatego ci, którzy się szczepią, mogą w taki sposób zakończyć swój żywot, przy zderzeniu z wirusem. Normalnie nic by im ten wirus złego nie zrobił. Można byłoby go przejść bez żadnych objawów – powiedziała Kołakowska.

Kołakowska: Nie szczepcie się

Po raz kolejny celebrytka postanowiła zaapelował do ludzi o otworzenie oczu na spisek firm farmaceutycznych, których – w jej opinii – jedynym celem jest wzbogacenie się na szczepionkach, a te, według aktorki, wcale nie są nam potrzebne – Dlatego jeszcze raz: nie szczepcie się. To nie jest szczepionka, która ma was ochronić przed tym, czy innym wirusem. Przez masowe szczepienia nie zbudujemy odporności stadnej. Musimy go przechorować i zbudować naturalną odporność – stwierdziła.

Należy zaznaczyć, że słowa aktorki nie znajdują potwierdzenia wśród specjalistów i są sprzeczne z wiedzą naukową. Lekarze i naukowcy na całym świecie zapewniają, że szczepionki są bezpieczne i kluczowe w walce z pandemią. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronach rządowych.

Żona Krawczyka o śmierci męża: To nie przez koronawirusa

Ewa Krawczyk i wieloletni przyjaciel piosenkarza zaprzeczają jakoby przyczyną śmierci artysty był koronawirus. Krawczyk wygrał walkę z COVID-19 i był już w domu. Po dwóch dniach nagle źle się poczuł i zasłabł. Artysta miał szereg kłopotów zdrowotnych, w tym poważne problemy z sercem. Za oficjalną przyczynę śmierci podano choroby współistniejące.

Czytaj też:

Ostatni post Krzysztofa Krawczyka. „To dlatego na stałe wróciłem do kraju”