„Loki”. Jest pierwszy zwiastun serialu. Tom Hiddleston powraca do kultowej roli!

„Loki” - o czym będzie serial?

Fabuła serialu „Loki” rozpoczyna się w momencie, gdy antagonista ukradł Tesseract Tony'emu Starkowi. Jego wolność zostanie jednak szybko ograniczona i nie będzie mógł się on swobodnie przemieszczać w czasie i przestrzeni. Bardzo szybko namierzą go przedstawiciele Time Variance Authority i zostanie wtrącony do więzienia. Ze zwiastuna wiemy jednak, że Loki znajdzie wyjście z nietypowej sytuacji, po czym wpadnie w jeszcze większe tarapaty.

Obsada

W serialu „Loki” oprócz Toma Hiddlestona zagrali między innymi: Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Erika Coleman oraz Wunmi Mosaku.

Odcinki i 2. sezon serialu „Loki”

Wiemy już, że „Loki” liczył będzie 6 odcinków. Już teraz jednak zamówiono jego drugi sezon.

