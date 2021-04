Patryk Vega zbada sprawę śmierci Magdaleny Żuk. „Stwórzmy największe śledztwo internautów”

„Stwórzmy największe śledztwo internautów”

W załączonym w mediach społecznościowych wideo Patryk Vega namawia do „wspólnego rozwikłania tajemnicy śmierci” Magdaleny Żuk. – Stwórzmy największe śledztwo internautów w historii naszego kraju. Przeprowadźmy dochodzenie na dwóch kontynentach. Poskładajmy w całość dowody dotyczące jej śmierci, które zbierzemy w Egipcie i w Polsce. Jeśli masz jakąś informację, która może pomóc w rozwikłaniu śmierci Magdy, napisz do mnie – namawia reżyser.

Przypomnijmy, w styczniu 2020 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu po raz kolejny – tym razem do 30 czerwca – przedłużyła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci Magdaleny Żuk.

Śmierć Magdaleny Żuk

Magdalena Żuk zmarła 30 kwietnia 2017 roku w Egipcie, gdzie była na wakacjach. 27-latka spędzała czas w kurorcie Marsa Alam. Podróżowała sama, ponieważ – jak się później okazało – jej partner nie miał ważnego paszportu. Podczas wakacji Żuk była w stałym kontakcie ze swoim chłopakiem Markusem. Podczas ostatniej z ich rozmów kobieta prosiła go, by zabrał ją jak najszybciej do Polski. Do sieci trafiło też nagranie, na którym widać, że Żuk jest roztrzęsiona i płacze. Nie wiadomo jednak, co wywołało u niej takie zachowanie. Chłopak zorganizował swojej dziewczynie wcześniejszy powrót do kraju, jednak nie wpuszczono jej na pokład samolotu i przewieziono ją do szpitala. Tam Żuk miała wyskoczyć z pierwszego piętra szpitala. Trafiła na oddział intensywnej terapii, a następnie do szpitala w Hurghadzie, gdzie 30 kwietnia 2017 roku zmarła.

