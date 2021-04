Sandra Kubicka opowiedziała o walce z chorobą. „Moje ciało myśli, że jestem mężczyzną”

Brała udział w pokazach Victoria Secret i chodziła po wybiegach największych projektantów mody. Polska publiczność poznała ją lepiej, gdy Sandra Kubicka wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie doszła do półfinału. Po udziale w show, modelka zdecydowała się wrócić na stałe do Polski. Nadal dużo pracuje, ale musi bardzo uważać na zdrowie. Dwa lata temu Kubicka dowiedziała się o ciężkiej chorobie. Jak teraz wygląda jej życie?

Sandra Kubicka ma zespół policystycznych jajników

– Od dwóch lat walczę z PCOS. Teraz jeszcze dowiedziałam się o insulinooporności. Jestem na diecie, unikam cukrów, muszę ćwiczyć. Nikt nie wie skąd się bierze ta choroba i nie ma na nią lekarstwa. Trzeba po prostu zmienić całkowicie styl życia i badać się regularnie. Niektóre kobiety przechodzą to delikatnie, a inne tak jak ja – opowiadała modelka w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN”.

Jak Kubicka dowiedziała się, że choruje na zespół policystycznych jajników? – Przytyłam 17 kilogramów, miałam podskórne bulwy, zaczęły mi włosy rosnąć w dziwnych miejscach. I to były pierwsze objawy. Nieregularne miesiączki, co się wiąże z problemami z zajściem w ciążę, brak owulacji. Ogólnie moje ciało myśli, że jestem mężczyzną i tak się zachowuje. Mam za wysoki testosteron – tłumaczyła celebrytka.

Kubicka: Będę brała leki do końca życia

Początkowo Kubicka zaczęła się badać pod kątem tarczycy. Gdy te wyniki okazały się dobre, skierowano ją do ginekologa. Podczas badania usg lekarz zauważył pęcherze na jajnikach. Jak dzisiaj radzi sobie z chorobą? – Muszę uważać na to, co jem, kiedy jem. Leki będę musiała brać już do końca życia – przyznała. I choć, jak większość modelek, zawsze musiała dbać o dietę, to przyznaje, że czasem pozwala sobie na drobne szaleństwa. Dzisiaj nie ma już o tym mowy, bo insulinooporność to pierwszy krok do cukrzycy typu 2.

Czytaj też:

Sandra Kubicka zakażona koronawirusem. Modelka przekazała nowe informacje o stanie swojego zdrowia