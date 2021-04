Żulczyk znów pisze o prezydencie. Nawiązał do tweeta Dudy o Krawczyku

Żulczyk oskarżony o znieważenie Dudy

Jakub Żulczyk, autor m.in. „Ślepnąc od świateł” czy „Wzgórza psów”, 7 listopada 2020 roku skomentował zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy po tym, jak głowa państwa nie ruszyła z gratulacjami do Joe Bidena po wygranych wyborach. Pisarz podsumował swój wywód stwierdzeniem: „Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem”. Po ponad pięciu miesiącach Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi Żulczykowi. Jak poinformowano, „śledczy oskarżają pisarza o publiczne znieważenie prezydenta Dudy”.

„Młodzi może lekceważą”

5 kwietnia 2021 roku zmarł Krzysztof Krawczyk. Artystę w mediach społecznościowych pożegnała rzesza ludzi, w tym prezydent Duda. Jego wpis wywołał jednak lawinę komentarzy i oburzenie wielu internautów, ponieważ zasugerował on, że młodzi ludzie nie znają twórczości tego artysty. „Odszedł Krzysztof Krawczyk. Młodzi może lekceważą taką muzykę, albo nawet nie znają, ale nie ma wątpliwości, że jakiś rozdział w polskiej muzyce i rozrywce się zamknął” – napisał prezydent.

Żulczyk: Krawczyk śpiewał za sześciu prezydentów!

Do kontrowersji wokół wpisu Dudy postanowił nawiązać sam Żulczyk. „Krawczyk śpiewał za pięciu pierwszych sekretarzy i sześciu prezydentów (licząc Jaruzela). Czy to naprawdę ważne, co pisze o nim, ekhm, Andrzej Duda?” – zapytał swoich obserwatorów na Facebooku. Jego komentarz zebrał do tej pory ponad 1,5 tys. reakcji.

