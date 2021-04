„Królowe życia”. Sylwia Peretti ostro o swoim udziale w „Kuchennych rewolucjach”

Sylwia Peretti pojawiła się w programie „Królowe życia” w 9. sezonie we wrześniu 2020 roku. Celebrytka pochodzi z Krakowa. Zajmowała się między innymi modelingiem, prowadziła salon kosmetyczny oraz luksusowe spa. Obecnie, wraz z partnerem kieruje firmą zajmującą się rozbrajaniem bomb i pocisków. Jak przyznaje, jej pasją jest motoryzacja.

W 2011 roku Peretti pojawiła się w programie „Kuchenne rewolucje”. Prowadziła wtedy razem z mężem restauracje „Edelweiss”, która po wizycie Magdy Gessler zmieniła nazwę na „U Jędzy”. Niestety, restauratorka nie była zadowolona z właścicieli i nie podpisała się pod rewolucją.

Teraz opowiedziała o tym wydarzeniu sama Peretti, która przyznała, że najchętniej wymazałaby to z pamięci. – Jeżeli mogłabym cofnąć czas, to jedyną rzeczą, o jaką bym poprosiła to właśnie cofnięcie udziału w innym programie telewizyjnym sprzed ponad 10 lat, po którym nie tylko zakończyłam swoją działalność, ale również życie prywatne – przyznała w rozmowie z portalem Obcas.pl.

