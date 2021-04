„Rolnik szuka żony”. 28-letnia Kamila oczarowała widzów. Co o niej wiemy?

Kamila jest producentką pieczarek

Jak opisują twórcy programu „Rolnik szuka żony” 28-letnia Kamila zaczęła przygodę z rolnictwem trzy lata temu. Wtedy kobieta zgodziła się przejąć pierwszą halę z pieczarkami. Teraz ma ich aż dziewięć. Wiadomo, że przed tym, jak zajęła się rolnictwem, Kamila ukończyła rachunkowość i planowała być księgową.

Czego Kamila szuka w mężczyźnie?

„Ma 168 cm wzrostu, blond włosy i zielone oczy. Uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć. Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i posiada umiejętność dobrej organizacji czasu. Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół” – czytamy w wizytówce na stronie programu.

W nagraniu, w którym zaprezentowała siebie i swoje życie, 28-latka wyznała, że szuka mężczyzny, który będzie starszy od niej i wysoki. Przyznała, że głównie zwraca uwagę na blondynów o szczerym uśmiechu. Wyznała także, że nie lubi „cwaniactwa, popisywania się” i „nie toleruje kłamstwa”. Chce w przyszłości założyć rodzinę i zostać mamą.

„Listy to jej pewnie ciężarówką przywiozą”

Kamila bardzo zainteresowała widzów. Pod postami o niej w mediach społecznościowych pojawiła się masa komentarzy od fanów programu. „Listy to jej pewnie ciężarówką przywiozą” – napisał jeden z internautów. „A ja jej się nie dziwię wcale, że nie może sobie znaleźć nikogo i zgłosiła się do programu. Jest piękną, niezależną kobietą, jeśli do tego ma dobre serce, to jest bardzo ciężko o kogoś ze szczerymi intencjami” – dodała kolejna. „Najładniejsza i spokojna rolniczka. Będzie rekord listów” – stwierdziła inna.

